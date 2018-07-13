Azar Görüntülü Chat Uygulaması

Azar Görüntülü Sohbet Uygulaması, son yıllarda Türkiye’de en yaygın kullanılan görüntülü chat uygulaması. 30 milyonu aşkın kullanıcısı ile insanlara dünyanın öbür ucundaki insanlarla tanışmasını sağlıyor. Sınırları aşan uygulama Azar, 190’dan fazla ülkede kullanıcıların erişimine açık. Kullanıcılar isterlerse bölge filtresini kullanarak istedikleri ülkeden insanlarla tanışabiliyorlar.

Azar, kullanıcılara sunduğu birçok fonksiyon nedeni ile oldukça rağbet gören bir uygulama. 100 milyon indirme ve uygulama üzerinden tam 36 milyar eşleşme sağlayan Azar, güncellemeler ile de kendini geliştirmeye devam ediyor. Hem Google Play hem de App Store’da ücretsiz olarak yer alarak, tüm akıllı telefon kullanıcılarına bu uygulamayı kullanma imkanı sunuyor.

Azar Görüntülü Sohbet Uygulaması Telefona Nasıl İndirilir?

Ücretsiz bir uygulama olan Azar, Google Play ve App Store üzerinden indirilebiliyor. Hem Android hem de IOS kullanıcılarına bu uygulamayı kullanma fırsatı sunuyor, aynı zamanda her iki işletim sisteminde de sorunsuz çalışıyor. Telefon hafızasında yalnızca 57.13 MB alan kaplayan Azar, uygulama marketlerde 5 üzerinden tam 4.2 gibi bir puana sahip. Bu puanın görüntülü chat uygulaması için oldukça yüksek olduğu rahatlıkla dile getirilebilir. Bu da Azar’ın ne kadar popüler ve sevilen bir uygulama olduğunun göstergesi. http://azarindir.org/ web sayfasından uygulamanın indirilmle işlemlerine detaylı bir şekilde ulaşabilirsiniz.

Uygulama marketlerinden yalnızca birkaç dakika içerisinde indirilen Azar, kısa bir üyelik işleminin ardından hemen insanlarla bağlantı kurmanıza izin veriyor.

Mobil uygulamanın yanı sıra, kullanıcılar web browser üzerinden de Azar’a erişebiliyor. Yalnızca Google Chrome aracılığı ile internet tarayıcısı üzerinden de görüntülü chat yapılabiliyor. Herhangi bir program indirmeden, tarayıcı üzerinden rahat bir görüntülü chat hizmeti sunan Azar’a tüm bilgisayarlar ile ulaşmak mümkün. Detaylı bilgi için sohbet | azar.chat web sayfasındadır.

Azar Görüntülü Sohbet Uygulaması Nasıl Kullanılır?

Kullanıcılar, Azar’ı telefonuna indirdikten ya da Google Chrome üzerinden açtıktan sonra, Facebook ya da Gmail hesapları aracılığı ile üye olabiliyorlar. Böylelikle tek tık ile kolay bir üyelik gerçekleşmiş oluyor. Üyeliğin ardından; mikrofona, konuşma erişimine ve kameraya izin verilmek gerekiyor. Aksi takdirde uygulama tüm fonksiyonları ile çalışmayacaktır.

Azar Görüntülü Chat Uygulaması, kullanıcılarına konuşmak istediği cinsiyet tercihi olarak 3 seçenek sunuyor: kadın, erkek veya her ikisi de. Bölge için ise Azar 29 bölge gibi çok geniş bir kullanım alanına sahip. Bölgelerden birkaçına örnek verecek olursak; Latin Amerika, Kuzey Avrupa, Güney Kore gibi pek de akıllara gelmeyecek bölgeler de mevcut.

Profil fotoğrafı ekledikten sonra, uygulamayı dilediğini gibi kullanmaya başlayabiliyorsunuz. Profil fotoğrafınızı istediğiniz zaman değiştirebiliyorsunuz. Eğer sizi rahatsız eden ya da herhangi bir nedenle konuşmak istemediğini bir kullanıcı olursa, engelleme seçeneğini kullanarak size erişmesine mani olabiliyorsunuz. Eğer uygulamadan çok bildirim gelir ve rahatsız olursanız, bildirimlerinizi kimsenin görmesini istemezseniz; uygulamanın bildirimlerini kapatabiliyorsunuz.

Ayrıca oluşturacağınız Azar kimliği ile kendi arkadaşlarınıza erişip bir arkadaş listesi oluşturma imkanınız da var. Yeni insanlar ile tanışmak için ise keşfet sekmesinden dünyaya açılabiliyorsunuz. Azar uygulaması ücretsiz olarak kullanılabiliyor fakat yine de daha fazlasını isteyen kullanıcılar için eşsiz konum, sınırsız bölge tercihi, kullanıcı adı değiştirme, arka kamera kullanma, reklamları kaldırma ve VIP rozeti gibi özellikler için VIP üyelik satın alabilirler.

Uygulamayla ilgili daha fazlasını öğrenmek için https://azargoruntulukonusma.wordpress.com/ web sayfasını okuyabilirsiniz.