Azer: ADA Pass ve PCR zorunluluğu hukuki çerçeveye oturtulmalı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Hukuk Fakültesi İdare Hukuku/İdari Yargı Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Can Azer, “ADA Pass uygulaması” ve “PCR zorunluluğunun” hukuki bir çerçeveye oturtulması gerektiğini vurguladı. Birçok konuda olduğu gibi bu konuda da işin hukuki boyutunun hemen hemen hiç tartışılmadığını, bazılarının sağlık gibi önemli olan bir konuda ‘hukuku’ görmezden gelinebilecek bir enstrüman olarak gördüğünü belirten Azer, “Ancak, yasal zemine oturtulmayan her kısıtlamanın ve her uygulamanın hak ihlallerini meşrulaştıracağı ve aşı ile PCR karşıtlığını kuvvetlendireceği akıllardan çıkarılmamalıdır” dedi.

Can Azer, eğer ki bir zorunluluk öngörülüyorsa ve/veya öngörülecekse bunun yasa ile yapılması gerektiğini kaydetti.

Yrd. Doç. Dr. Can Azer, Haber Kıbrıs için yazdığı “ADA Pass ve PCR Zorunluluğunun Hukuki Çerçevesi” başlıklı yazısında şu görüşlere yer verdi:

“ADA Pass ve PCR Zorunluluğunun Hukuki Çerçevesi”

“Gerek ülkemizde gerekse de dünyada korona ile mücadelede aşının ve PCR testlerinin çok ciddi birer silah olduğu konusunda büyük bir çoğunluk (gerek bilim adamları gerekse de halk) hem fikir gibi görünmektedir. Ancak, elbette buna karşı olan ciddi bir grubun olduğunu da söylemek mümkündür. Tıbbi anlamda konunun uzmanı olmadığım için bu tartışmalara girmenin kendi adıma gereksiz olduğunu düşünenlerdenim. Ancak, çift doz aşısını tamamlamış biri olarak genel itibarıyla benim de edindiğim kanaat şudur ki, korona ile mücadelede gerek aşı gerekse de PCR önemli bir araçtır ve en azından şimdilik bu araçlar dışında etkin bir mücadele yöntemi maalesef yoktur. Mevcut aşıların zorunluluktan da olsa henüz gerekli tüm tıbbi prosedürlerin tamamlanması beklenmeden kullanıma sunulduğunu da belirtmek önem taşımaktadır.

Gerek okulların açılmaya başlanmasıyla gerekse de işyerlerinin açık kalmasını sağlamak adına PCR test zorunluluğu ve ADA Pass uygulaması ciddi manada hayatımıza girmeye başlamıştır. Şu anda aşı olmayanların, bazı işletmelere gerek çalışan gerekse de müşteri olarak girmesinin yasaklanması yönünde kararlar alındığı da yine herkesin malumudur. Ayrıca, yakın zamanda aşı zorunluluğunun her yer için geçerli olacağını söylemek de yanlış bir tahmin olmayacaktır.

Kamunun sağlığı adına, ihtiyaç duyulması halinde çok daha sıkı tedbirlerin alınması gerekebilir ve icra makamlarının başında bulunanlar bu yönde kararlar almak zorunda kalabilirler. Ancak, burada önemli olan bu kararların nasıl ve hangi dayanaklar çerçevesinde alındığıdır. Korona ile mücadelede getirilen PCR test zorunluluğundan tutun da aşı zorunluluğuna kadar, zorunlu tutulan ve tutulması planlanan uygulamalar açısından konu önem taşımaktadır. Öncelikle birçok konuda olduğu gibi bu konuda da ne yazık ki işin hukuki boyutunun hemen hemen hiç tartışılmadığını söylemek mümkündür. Bazıları için sağlık gibi önemli olan bir konuda ‘hukuk’ görmezden gelinebilecek bir enstrüman olarak görülebilir. Hatta ne yazık ki son dönemde idarecilerimizin de birçok uygulamasında hukuku arka plana attıklarını görmekteyiz. Ancak, yasal zemine oturtulmayan her kısıtlamanın ve her uygulamanın hak ihlallerini meşrulaştıracağı ve aşı ile PCR karşıtlığını kuvvetlendireceği akıllardan çıkarılmamalıdır.

Konunun hukuki boyutuna gelinecek olursa; yukarıda da belirtildiği üzere kamu sağlığını korumak için elbette her türlü önlemin alınması gerekebilmektedir. Ancak, bu yapılırken ‘bireyin vücut bütünlüğünün ihlali nasıl engellenecektir?’ sorusunun cevabı da unutulmamalıdır. Hak ihlallerinin önlenmesi, tıbbi tedbirler ve de zorunlu uygulamalar ile sonuçları bakımından daha açık, öngörülebilir, anlaşılabilir yasal dayanaklara ihtiyaç duyulmaktadır. Eğer ki bir zorunluluk öngörülüyorsa ve/veya öngörülecekse bunun yasa ile yapılması gerekmektedir. Konu ile ilgili olarak geçtiğimiz yıl da bazı değişikliklere uğrayan 45/2018 sayılı Bulaşıcı Hastalıklar Yasası olsa da, söz konusu yasa bahsedilen konuları düzenlemekte yetersiz kalmaktadır. İlgili Yasa, bırakın aşı olmayanların dolaşımının kısıtlanmasına imkân verecek düzenlemeler içermeyi, hasta bir kişinin dahi dolaşımının ancak mahkeme kararıyla kısıtlanabileceğini söylemektedir. Dolayısıyla halkı tedbirlere ikna konusunda zaten sıkıntılar yaşayan idarenin, hukuku da göz ardı etmesi salgınla mücadelede zafiyet yaratacaktır. O halde genelge, tüzük ya da Bakanlar Kurulu kararı ile PCR ya da aşı gibi vücut bütünlüğünün ihlali anlamına gelen ve seyahat hürriyetini kısıtlayan ‘zorunluluk’ getirmek mümkün değildir. Nitekim Anayasamız kişinin vücut bütünlüğüne dokunulamayacağını ve seyahat hürriyetinin yasa olmaksızın sınırlanamayacağını açıkça ifade etmektedir. Eğer vücut bütünlüğüne ilişkin olarak bir zorunluluk hali ile seyahat hürriyetine müdahale öngörülecekse o zaman Anayasanın 11. maddesinin devreye alınıp o çerçevede hareket edilmesi gerekmektedir. Anayasamızın 11. maddesi; temel hak ve özgürlükler, özüne dokunmadan, kamu yararı, kamu düzeni, genel ahlak, sosyal adalet, ulusal güvenlik, genel sağlık ve kişilerin can ve mal güvenliğini sağlamak gibi nedenlerle ancak yasalarla kısıtlanabilir demektedir. O halde burada yapılması gereken meclisin bir an önce konuyla ilgili yasa çalışmasını meclisten geçirmesidir. Son olarak da, eğer idare tarafından bireyler açısından zorunlu bir uygulama öngörülüyorsa, bunun maliyetinin bireylerden değil de devlet bütçesinden karşılanmasının sosyal hukuk devletinin bir gereği olduğunu vurgulamak da yine önem taşımaktadır.”

Bu habere tepkiniz:



15/09/2021 20:42