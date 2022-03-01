Azer: Belediye sayısı, hizmetlerin kalitesi ve yeterliliğine doğrudan bir etki yapmıyor

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Hukuk Fakültesi İdare Hukuku Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Can Azer, belediye sayılarının azaltılmasının kendi içerisinde gerekçeleri olan siyasi bir tercihin ve belediyelerin sayısını azaltmak için izlenecek yasal yolun belli olduğunu ancak, sorunun sadece belediye sayıları olmadığını vurguladı.

Kamu yönetimi anlayışının ile zihniyetinin de dikkat edilmesi gereken konuların başında geldiğini belirten Azer, sadece sayılar üzerinden gidilmemesi, sorunun özüne de inilmesi gerektiğini kaydetti.

Esas sorumluluğun öngörüsüz bir şekilde yapılan istihdamlar ve çalışmayan personel üzerinde yine çeşitli gerekçelerle yapılamayan denetimler olduğunu ifade eden Azer, bunları yapanların karar alma mekanizmalarında bulunanlar olduğunu belirtti.

Belediye hizmetlerinin kalitesine ve yeterliliğine, belediye sayısının az ya da çok olmasının doğrudan bir etki yapmadığının tespiti ve kabulünün önem taşıdığını anlatan Azer, burada önemli olanın; çok basit bir anlatımla doğru bir organizasyonla verimli çalışma ilkelerinin ortaya konmasından ibaret olduğunu söyledi.

Azer, “Belediye sayısını arttırsanız da azaltsanız da istihdamın nasıl yapılacağı, sayıları ve bunun gibi durumların kesinliği ve suiistimal edilemezliği çok daha asli şartlardır” dedi.

Yrd. Doç. Dr. Can Azer, hükümetin belediye reformu çalışmaları ve belediye sayılarının azaltılması girişimini “Hukuki Perspektiften Belediye Sayılarının Azaltılması” başlığı altında Haber Kıbrıs’a değerlendirdi.

“Hukuki perspektiften belediye sayılarının azaltılması”

“KKTC’de öteden beri her ekonomik kriz döneminde akla getirilen şeylerin başında merkezi idarenin belediyeler üzerindeki yetkilerinin arttırılması ile belediye sayılarının azaltılması gelmektedir. Sayıların azaltılması konusuna geçmeden önce, görece kötü yönetilen belediyeler söz konusu olduğunda, genelde merkezi idarenin özelde de içişleri bakanlığının çeşitli gerekçelerle belediyelerin iç işleyişine daha çok müdahil olma isteklerine de kısaca değinmek gerekmektedir. Hukuken, idari vesayet denilen bu mekanizma yasalarda da düzenlenmiştir ve zaman zaman da kullanılması merkezi idare ile yerel yönetimler arasındaki uyumun sağlanması ve denetlenmesi bakımından önemlidir. Ancak, burada ağırlığın merkezi idareden yana kaymasının kamu tüzel kişiliği olarak faaliyet gösteren belediyelerin özerk ve bağımsız kişiliklerine zarar verme ihtimalini doğurduğunu da gözden kaçırmamak gerekmektedir.

Peki, belediyelerin sayısının azaltılması belediyelerin ve halkın sorunlarına çare olabilecek bir yöntem midir? Bu soruya, hem hukuken hem siyaseten hem de kamu yönetimi bakımından olumlu ya da olumsuz cevaplar vermek mümkündür. Biz bu yazıda konuya, siyasi mülahazalardan olabildiğince uzak bir şekilde hukuki perspektiften bakmaya çalışacağız.

Öncelikle belediye nedir, çok kısaca bunun tanımıyla başlamak onun işlevlerini anlamanın yanı sıra neden ihtiyaç duyulan bir örgüt olduğunu anlamak konusunda da bizlere yardımcı olacaktır. KKTC Anayasasında da yer alan belediye, bölge/belde halkının yerel ihtiyaçlarının karşılanması için kurulmuş ve yine karar organları halk tarafından seçilen kamu tüzel kişileridir. KKTC’de belediyelerin kurulması, görevleri, yetkileri, birleştirilmeleri ve kaldırılmaları dâhil bütün bu konular 51/1995 sayılı Belediyeler Yasası’nda düzenlenmektedir. Buna göre belediyelerin kurulması ilgili yasanın 6. ve 7. maddelerinde sayılan şartların gerçekleşmesi neticesinde Bakanlar Kurulu kararı ile olmaktadır. Belediyelerin ortadan kaldırılması ise (ki bu ‘kaldırma’ ve ‘birleştirme’ olmak üzere iki şekilde olmaktadır) yine Bakanlar Kurulu kararı ile yapılabilmektedir.

O halde son günlerde tartışılan 28 belediye sayısının 12’ye (6 kent, 6 belde belediyesi) düşürülmesinin yolunun mevcut belediyeler arasında birleştirme yapmaktan geçtiği çok açıktır. Ancak, kronolojik olarak belediye sayıları ile ilgili yapılan tartışmalara bakıldığında 12,15, 18 gibi rakamlar verilerek sayının sürekli değiştiği görülmektedir. Bu bile esasında tartışmanın verimlilik ve yeniden yapılanma üzerinden değil de siyasi mülahazalar üzerinden yapıldığını bizlere göstermektedir.

Belediyelerin sayısının düşürülmesiyle birlikte, ulaşılmak istenen faydanın sağlanıp sağlanamayacağı ile ilgili olarak üzerinde durulması gereken 2 temel konu vardır. Bunlardan birincisi; yerel hizmetlerin yeterince ve tatmin edici bir şekilde karşılanıp karşılanamayacağı, ikincisi ise personel rejiminin buna uygun olup olmadığıdır. Öncelikle belediye hizmetlerinin kalitesine ve yeterliliğine, belediye sayısının az ya da çok olmasının doğrudan bir etki yapmadığının tespiti ve kabulü önem taşımaktadır. Burada önemli olan; çok basit bir anlatımla doğru bir organizasyonla verimli çalışma ilkelerinin ortaya konmasından ibarettir.

Ekonomik gerekçelerle sayı azaltılmasına gidilerken bu ekonomik gerekçelerin çoğunlukla dillendirildiği ve birleştiği ortak nokta belediyelerin hesapsız harcamaları ile personel sayısı, ücretleri ve giderleri olmaktadır. Öncelikle, toplumun bir kesimi zaman zaman belediyeler de dahil olmak üzere birçok kamu kurumunda çalışan personeli, aldığı maaşlar ya da sahip oldukları özlük haklar üzerinden eleştirmektedir. Ancak, belediyeler de dâhil olmak üzere hiçbir kurumda hiçbir personelin kendini istihdam etme ya da maaşını belirleme yetkisi olmadığına göre burada, kurumların yaşadığı ekonomik zorluklar karşısında eleştirilmemesi gereken tek kesim emeğiyle çalışan bireylerdir. Esas sorumluluk; öngörüsüz bir şekilde yapılan istihdamlar ve çalışmayan personel üzerinde yine çeşitli gerekçelerle yapılamayan denetimlerdir ki bunları yapanlar karar alma mekanizmalarında olanlardır.

Belediyelerin personel istihdam şekillerine bakılacak olursa, 65/2007 sayılı Belediye Personel Yasası’nda sürekli personel, sözleşmeli personel ve işçi şeklinde üç tip istihdam türü mevcuttur. Bunlardan sürekli personel ile işçi personelin nasıl ve hangi sayılar tahdidinde istihdam edilebileceği yine ilgili yasada belirtilmiştir. Sadece sözleşmeli personele ilişkin düzenlemede diğer iki istihdam türüne göre ayrıntılandırmada sıkıntı olduğu muhakkaktır. Dolayısıyla belediye sayısını arttırsanız da azaltsanız da istihdamın nasıl yapılacağı, sayıları v.b durumların kesinliği ve suiistimal edilemezliği çok daha asli şartlardır.

Bir diğer konu ise, belediyelerin hizmet alımı, ihale v.b. harcamalar nedeniyle düştükleri ekonomik dar boğazlardır. Esasında bunların da belediye sayılarının az ya da çok olması ile doğrudan bir bağlantısı bulunmamaktadır. Belediyelerin kendi bütçeleri çerçevesinde ihtiyaç duyulan hizmetler mukabilinde makul ve hesap verebilir harcama yapıp yapmamaları ile ilgilidir. Bu şekilde davranan belediyeler ekonomik açıdan sıkıntı yaşamaksızın hizmetlerini yerine getirebilmektedirler ki KKTC’de sayıları az da olsa buna örnek gösterilebilecek belediyeler neyse ki mevcuttur. Aksi yönde davranan belediyelerin de hesapsız ve belediyeyi zor duruma düşürecek harcamalarının önüne geçmenin yolu ise, denetim mercilerinin (özellikle de Sayıştay’ın) denetimlerinin ve raporlarının gecikmesizin hazırlanıp ilgili yerlere sunularak raporların gereklerinin yapılmasından geçmektedir.

Sıklıkla dillendirilen bir başka konu ise, daha az belediye ile yerel hizmetlerin daha koordineli bir şekilde sunulabileceğidir. Bu görüş genel olarak kabul edilen bir görüş olsa dahi, bunun doğruluğu beldeden beldeye değişiklik göstermektedir. Kırsal kesim oranı fazla olan belediyeler ile şehir nüfusu ve yerleşkesi fazla olan belediyeleri aynı kefede değerlendirerek bu yaklaşımı benimsemelerini beklemek gerçekçi olmayacaktır. Tam aksine esasında bu durumun zaten KKTC’de görev, yetki ve imkânları bakımından yeterli olmayan muhtarlıklar üzerine daha fazla yük getirebileceğini söylemek de mümkündür.

Netice itibarıyla, belediye sayılarının azaltılması kendi içerisinde gerekçeleri olan siyasi bir tercihtir ve belediyelerin sayısını azaltmak için izlenecek yasal yol da bellidir. Ancak, yukarıda da kısaca belirtmeye çalıştığımız üzere sorun sadece belediye sayıları değildir. Kamu yönetimi anlayışı ile zihniyeti de dikkat edilmesi gereken konuların başında gelmektedir. Sadece sayılar üzerinden gidilir ve sorunun özüne inilmezse; bugün belediyelerin sorununun çözümü için kurtarıcı olarak gösterilen sihirli 12 sayısının yerini yarın 10’nun ya da diğer günler ise başka başka rakamların almaması içten bile değildir.”

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01/03/2022 18:21