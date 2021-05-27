Azerbaycan: 6 Ermenistan askeri esir alındı

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Kelbecer bölgesinde Ermenistan-Azerbaycan sınırında Azerbaycan ordusunun sınırdaki mevzilerine giden yolda mayın döşemeye çalışan 6 Ermeni askerinin esir alındığını bildirdi.

ads ads ads ads
27/05/2021

ads
ads
ads
Azerbaycan: 6 Ermenistan askeri esir alındı

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Kelbecer bölgesinde Ermenistan-Azerbaycan sınırında Azerbaycan ordusunun sınırdaki mevzilerine giden yolda mayın döşemeye çalışan 6 Ermeni askerinin esir alındığını bildirdi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, 27 Mayıs yerel saatle 03.00 civarlarında Ermenistan Silahlı Kuvvetleri’ne ait keşif-sabotaj grubunun, Kelbecer bölgesindeki Yukarı Ayrım yerleşim yeri yönünde Ermenistan-Azerbaycan sınırını ihlal ettiği belirtildi. 6 Ermeni askerinin, sınırdaki mevzilere giden yolda mayın döşeme faaliyetleri sırasında alınan tedbirler sonucunda Azerbaycan ordusu tarafından kuşatılarak, esir alındığı ifade edildi.

Ayrıca açıklamada, sabah saatlerinde sınır yakınlarında Ermenistan Silahlı Kuvvetleri’ne ait, tanklar da dahil olmak üzere çok sayıda askeri aracın görüldüğü ve alınan tedbirler sonucunda hareketlerinin önlendiği belirtilerek, “Şu anda bu yöndeki operasyonel koşullar departmanlarımızın kontrolündedir” denildi.

27/05/2021 11:09
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad

TAGS: Azerbaycan, ermenistan
MANŞETLER

HK DÜNYA

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.