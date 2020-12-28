Azerbaycan: Ermenistan saldırdı, bir asker öldü bir asker yaralandı

Ermenistan askerleri Azerbaycan askerlerine saldırdı. Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, dün yerel saatle 15.30 sıralarında Hocavend ilinin Ağdam (Akaku) köyünde meydana gelen olayda, ormanlık alanda saklanan 6 Ermenistan askerinin Azerbaycan askerlerine saldırdığı belirtildi.

Çıkan çatışmada bir Azerbaycan askeri yaşamını yitirirken 1 askerin yaralandığı belirtildi. 6 Ermenistan askerinin etkisiz hale getirildiği aktarıldı.

Yaralanan asker Emin Aliyev'e ilk müdahale edildikten sonra hastaneye kaldırıldığı ve hayati riskinin olmadığı bildirildi. Saldırıda şehit olan askerin Elmir Gamberov olduğu açıklandı. Bakanlık, şehidin aile ve yakınlarına taziyelerini iletti.

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28/12/2020 09:58