Azerbaycan, hava kuvvetleri tatbikatına başladı



Azerbaycan Savunma Bakanlığı, hava kuvvetlerine bağlı savaş uçaklarının tatbikata başladığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, planlı tatbikat kapsamında, savaş uçakları, alçak ve orta irtifalarda manevralar, temsili düşman hedeflerinin koordinatlarının belirlenmesi ve havadan keşif yapılması gibi görevleri yerine getirdi.

Pilotların muharebe becerilerini geliştirmeye ve profesyonelliklerini artırmaya yönelik tatbikat devam edecek.