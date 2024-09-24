Azerbaycan Hava Yolları İsrail'e uçuşlarını durdurdu

 Azerbaycan Hava Yolları (AZAL), güvenlik nedeniyle Bakü-Tel Aviv uçuşlarını durdurdu.

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24/09/2024

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Azerbaycan Hava Yolları İsrail'e uçuşlarını durdurdu

 Azerbaycan Hava Yolları (AZAL), güvenlik nedeniyle Bakü-Tel Aviv uçuşlarını durdurdu.

AZAL'dan yapılan açıklamada, İsrail'de yaşanan son olaylar ve güvenlik sorunları nedeniyle Bakü ile Tel Aviv arasındaki uçuşların durdurulduğu bildirildi.

Açıklamada, Tel Aviv yolcularının biletlerini iade edebilecekleri kaydedildi.

Belirtilen güzergahtaki uçuşların yeniden başlamasına ilişkin kararın, şartlara bakılarak duyurulacağı belirtildi.

24/09/2024 10:48
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TAGS: Azerbaycan Hava Yolları, İsrail
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