Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB), Azerbaycan Şehir Belediyeleri Birliği ve Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği işbirliğinde düzenlenen “Azerbaycan-KKTC Yerel Yönetimleri Tecrübe Paylaşımı Programı” video konferans yöntemiyle yapıldı.

Kıbrıs Türk Belediyeler Birliğinden verilen bilgiye göre, Türkiye saati ile 14.00’te gerçekleştirilen video konferansta K. T. Belediyeler Birliği ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul ve Gönyeli-Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu da hazır bulundu.

Belediye başkanları video konferansta yerel yönetimlerin yapısı ve işleyişi konularına ilişkin bilgi paylaşımında bulundu.

Mahmut Özçınar, konferansta yaptığı konuşmada, KTBB’nin uzun yıllar Azerbaycan ile kardeş ülke olduğunu, Azerbaycan ile iyi ilişkiler geliştirildiğini bugün gerçekleşen video konferans ile Avrupa Konseyi ve bireysel ilişkilerin yaygınlaşması açısından çok özel bir gün olduğuna dikkat çekti.

Bugünkü görüşmede tecrübe ve bilgi paylaşımının tüm belediyelere ulusal ve uluslararası çok şeyler katacağına inanç belirten Özçınar, Azerbaycan’daki yerel yönetim değişikliklerini ve elde ettiği başarılı çalışmaları yerinde görme arzusu içinde olduklarını söyledi.

Konuşmasında yerel yönetimlerin yapısı ve işleyişi hakkında da bilgiler veren Özçınar, 2022 yılında yapılan yerel yönetim reformu ile belediye sayısının 28’den 18’e indirildiğini anımsatarak, yerel yönetimlerin gelir yapıları hakkında katılımcılara bilgi aktardı.

Belediye gelirlerinin yapıları ve nüfus farklılığının göz önünde bulundurularak yeniden dizayn edilmesi gerektiğini savunan Özçınar, belediyelerin daha güçlü daha yetkili kılma bağlamında bir yapıya kavuşturulması gerektiğini kaydetti.

Gönyeli-Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu da, konferansa katılan herkese sevgi ve saygılarını ileterek, online gerçekleşen bu toplantının yüz yüze de gerçekleşmesi arzusunda olduğunu söyledi.

Ülkede bulunan mevcut 18 belediyenin, ambargolar altında dış kaynaktan yoksun olmasına rağmen çağdaş anlamda hizmet verdiğini ve sosyal alanda adımlar attığını kaydetti.

Belediye gelirleri konusunda en büyük gelirin yüzde 9.25 olan devlet katkısı olduğunu belirten Amcaoğlu, belediyelerin kendi özkaynakları olduğunu ve bu gelirin artık bir havuzda toplanarak belediyelere dağıtıldığını anlattı.

Ülkede en büyük sorunun ambargolar olduğunu ifade eden Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, Türkiye’nin her zaman yardım ettiğini ve Azerbaycan’ın da bu kapıyı açacağına olan inancını belirtti.

“Yerel yönetimler olarak, Azerbaycan’ı ziyaret ederek bilgi ve tecrübe paylaşımı yapma arzusundayız” diyen Şenkul, Azerbaycan’ın gelişimi yakından takip ettiğini ve kat ettiği yolu önemsediğini söyledi.

Belediyelerin gelir yapısı konusuna da değinen Şenkul, Merkezi hükümet giderlerinin en büyük bölümünün maaşlara ödendiğini, bu anlamda yerel idarelerin TC ile birlikte hizmet götüren, proje üreten organlar olduklarını anlattı.

Büyük yatırımların TC destekli, küçük yatırımların belediyeler tarafından yapılan bir yapı olduğunu ifade eden Şenkul, belediyecilik anlamında teknolojik bakımdan gelişebilmek gerektiğini, bununun da iyi toplanan bir gelirle yerel yönetimlerin güçlenmesiyle mevcut olabileceğini savundu.