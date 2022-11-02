Azerbaycan özel kuvvetleri İran sınırında tatbikat başlattı

Azerbaycan ordusu özel kuvvetleri, İran sınırında tatbikat başlattı. Hava kuvvetleri ile füze ve topçu birlikleriyle koordinasyon içerisinde yapılan tatbikatta, bir dizi görev icra edilecek.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, İran sınırında tatbikat başlatıldığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Özel Kuvvetler Komutanı Korgeneral Hikmet Mirzeyev'in yönetiminde gerçekleştirilen tatbikatta, askeri birliklerin, teyakkuz emriyle kışlalarından ayrılarak, ülkenin güney sınırına yakın bölgelere sevk edildiği duyuruldu.

Hava kuvvetleri ile füze ve topçu birlikleriyle koordinasyon içerisinde yapılan tatbikatta, bir dizi görevin icra edileceğinin altı çizildi.

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02/11/2022 15:58