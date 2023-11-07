Azerbaycan ve KKTC Arasındaki Gönül Köprüleri Güçleniyor

Azerbaycan Dar Gelirli Aileler ve Engelliler Kamu Desteği Fonu Başkanı Gulbeniz Bayramova, bugün Kıbrıs Vakıflar İdaresi (Evkaf) Genel Müdürü Prof. Dr. İbrahim Benter’in misafiri oldu. İki kurum arasında ortak hayır faaliyetleri için iş birliği yapılması konusunda istişarelerde bulunuldu.

Görüşmenin ardından, heyet KKTC Engelliler Dayanışma Derneği Başkanı Ömer Suay’ı da ziyaret etti ve devletler arası gönül köprüleri, Karabağ’ın özgürlüğü konularına değinildi.



Bayramova, Benter ve Suay, toplumun ihtiyaç sahibi kesimlerine yardım etmek ve farkındalık oluşumuna katkı sağlamak, ayrıca 3 devlet tek millet duygusunu yaşamak, yaşatmak amacıyla iş birliği yapmanın önemini vurguladı. Ortak projelerin dar gelirli ailelere, engellilere ve gönül köprülerinin sağlamlaştırılması noktasında atılan adımlara destek olacağı belirtildi.