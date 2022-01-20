Azerbaycan ve KKTC İçin Dünya Motokros Şampiyonası Fırsatı

Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) Başkanı Bekir Yunus Uçar, 2022 yılı faaliyet programı çerçevesinde Azerbaycan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Dünya Motokros Şampiyonası (MXGP) organizasyonu düzenlemeyi planladıklarını söyledi.

Başkan Uçar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin motosiklet sporlarında ulusal ve uluslar arası önemli başarılar yakaladığını belirterek, yeni planlarını anlattı.

Federasyon olarak 2022 yılının fırsatlarla dolu bir sene olacağını ümit ettiklerini dile getiren Uçar, "2022 yarış sezonu için ulusal yarışların hem sayılarını hem de katılımını artırabilecek tedbirler aldık. Ulusal organizasyonlarımızın yanı sıra en çok önem verdiğimiz ve performans sporcularımızın da kendilerini geliştirebilecekleri uluslar arası organizasyonlarımızı sürdürmeye, onları başarılı bir şekilde organize etmeye devam edeceğiz inşallah." diye konuştu.

Bu yıl önemli yurt dışı atılımlar gerçekleştireceklerini vurgulayan Uçar, şöyle devam etti:

"Uluslararası Motosiklet Federasyonundan (FIM) aldığımız yetkiye istinaden, 2022 yılı takviminde artık Türkiye'deki başarılı organizasyonların bir emsalini hem kardeş ülke can Azerbaycan'da hem de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde düzenlemenin çabası içerisindeyiz. Dünya Motokros Şampiyonası'nı Afyonkarahisar'da Cumhurbaşkanlığı himayelerinde gerçekleştiriyoruz. Geriye doğru baktığınızda, 5 şampiyona gerçekleştirmenin ve her biri diğerinden daha başarılı bir organizasyon ortaya koymuş olmanın gururunu yaşadık. 'Artık neden kardeş ülkelerimizle de bunu yapmayalım?' sorusuna bir cevap olarak, öncelikle Azerbaycan ve ardından da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bunu tekrarlamak istiyoruz."

"TÜRK SPORUNA HİZMETLE MÜKELLEF BİR FEDERASYONUZ"

Finansal açıdan federasyonun imkanlarının kısıtlı olduğunu, kaynak ve sponsor aradıklarını anlatan Uçar, "Resmi makamlarımızı bu konuda bilgilendirmiş olduk. Tabii ki biz Türk sporuna hizmetle mükellef bir federasyonuz. Elimizden gelenin en iyisini yapabilmek için de kamu kaynaklarının ötesinde sponsorluk ve öz gelirlerimizle bu tip organizasyonları düzenleme çabası içerisindeyiz ki organizasyonlarımız hem kamu kurumlarına hem de devletimize bir yük teşkil etmesin." ifadelerini kullandı.

Uçar, 2022 yılında yine Afyonkarahisar'da Dünya Motokros Şampiyonası'nı organize etmeyi planladıklarını aktararak, "Aynı şekilde 2021 yılında İtalya'da iptal edilen Dünya Motokros Şampiyonası'nın Türkiye'de yapılması için öncelikli teklif ettiler. Ülkemizdeki organizasyonda en başarılı performansı alabildiklerini gördükleri için bu teklifi yaptılar." dedi.

Başkan Uçar, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Azerbaycan'da aynı organizasyon ekibiyle Dünya Motokros Şampiyonası'nı yapabileceğimizi teklif ettiğimizde, FIM bize münhasıran TMF garantörlüğünde, TMF'nin organizasyonu olması kaydıyla bu yetkiyi verdi, bu güveni sergiledi. Biz de öz kaynaklarımızla veya bulabileceğimiz sponsor kaynaklarıyla bu fırsatı değerlendirme çabası içerisindeyiz." şeklinde konuştu.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bu şampiyonanın düzenlenmesinin önemine dikkati çeken TMF Başkanı, "1974 Barış Harekatı'ndan bu yana Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde uluslararası boyutta ilk kez bir organizasyonun yapılması, bizim için de çok büyük bir gurur vesilesi olacak." diyerek sözlerini tamamladı.

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20/01/2022 13:15