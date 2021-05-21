Azerbaycan'a ait askeri helikopter Giresun sahiline zorunlu iniş yaptı

Tatbikat için Merzifon'a giden Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'ne ait helikopter teknik sebeplerle Tirebolu sahiline zorunlu iniş yaptı.

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21/05/2021

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Azerbaycan'a ait askeri helikopter Giresun sahiline zorunlu iniş yaptı

Azerbaycan'a ait askeri helikopter teknik arıza nedeniyle Giresun'un Tirebolu ilçesinde deniz kenarına zorunlu iniş yaptı.

Giresun Valisi Enver Ünlü, AA muhabirine, Azerbaycan'dan tatbikat için Amasya'nın Merzifon ilçesine giden Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'ne ait 6 mürettebat taşıyan helikopterin teknik sebeple zorunlu iniş yaptığını söyledi.

Herhangi bir yaralanma veya kaza kırımın söz konusu olmadığını belirten Ünlü, "Sahile zorunlu iniş yapmış, bir sıkıntı yok. Helikopterler iki taneymiş, diğeri Merzifon'a devam etmiş. 6 mürettebat Tirebolu'da, onları misafir edeceğiz." dedi.

21/05/2021 09:16
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TAGS: helikopter, Türkiye, Azerbaycan, Giresun
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