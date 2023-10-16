Azerbaycan’da düzenlenen TÜRKSOY Daimi Konseyi toplantısı sona erdi

Azerbaycan’da düzenlenen TÜRKSOY Kültür Bakanları Daimi Konseyi'nin 40'ıncı dönem toplantısının ikinci gününde Kültür Bakanları Toplantısı tamamlanarak toplantı kararları imzalandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, bu yıl ilk kez düzenlenen Türk Dünyası Kültür Forumu sonuç bildirgesinin de okunduğu toplantıda alınan daimi konsey kararları arasında Türkmenistan'ın Anev kentinin “2024 Türk Dünyası Kültür Başkenti” olması da yer aldı.

Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ve Kültür Dairesi personelinin de katıldığı TÜRKSOY Daimi Konseyi 40. Dönem Toplantısı imza töreni ile tamamlandı.

TÜRKSOY Daimi Konseyi 40. Dönem Toplantısı Sonuç Bildirisi’nde şu maddeler yer aldı:

“Türk dünyasında ortak sinema yapıtlarının çoğaltılması amacıyla Türk dünyası sinema yapımlarının desteklenmesi amacıyla bir kurulun oluşturulması,

TC Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından TÜRKSOY Genel Sekreter Yardımcılığı görevine atanan Sayit Yusuf’un bu göreve atanmasının onaylanması,

Kazakistan Cumhuriyeti Kültür ve Enformasyon Bakanlığı tarafından yapılan açıklamalar doğrultusunda, Kazakistan Cumhuriyeti’nin Aktau şehrinin 2025 yılı için Türk Dünyası Kültür Başkenti olarak ilan edilmesi,

Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bakanlıklarının önerileri doğrultusunda 2025 yılının TÜRKSOY üyesi ülkelerde aşağıda belirtilen şahsiyetler anısına anma yılı olarak ilan edilmesi:

‘Doğumunun 100. yılı münasebetiyle Azerbaycan’ın ünlü şairi Bahtiyar Vahapzade, doğumunun 100. yılı münasebetiyle Kazak halk kahramanı, besteci ve orkestra şefi Nurgisa Atabayoğlu Tilendiyev, doğumunun 125. yılı münasebetiyle Kırgız Cumhuriyeti halk sanatçısı, besteci ve şarkıcı Atay Ogonbaev, doğumunun 125. yılı münasebeti ile ünlü Türk besteci Münir Nurettin Selçuk, doğumunun 230. yılı münasebeti Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ünlü ozanı Aşık Kenzi’

Genel Sekreterlik tarafından hazırlanan TÜRKSOY Vizyonu ve TÜRKSOY Gençlik Programı’nın kabulü,

Genel Sekreterlik tarafından TÜRKSOY Somut ve Somut Olmayan Kültürel Miras Listesinin oluşturulması çalışmaları ve TÜRKSOY Onurlukları Şartnamesi’ni memnuniyetle karşılanması,

TÜRKSOY Kültür Elçisi şartnamesini ve Aziz Sancar’ın Türk Dünyası Kültür Elçisi olarak ilan edilmesinin onaylanması,

2024 yılının nisan-mayıs aylarında fotoğrafçılar buluşmasının KKTC’de yapılması ve TÜRKSOY’a üye ülke fotoğrafçıların KKTC’de buluşması,

Başbakan Yardımcısı Fikri Ataoğlu’nun Gazimağusa şehrinin ileriki yıllarda kültür başkenti olması yönündeki talebinin olumlu karşılanarak, ileriki toplantılarda tarihinin belirlenmesi,

41. Dönem Toplantısı koordinatörlüğünün Türkmenistan Kültür Bakanlığı tarafından üstlenilmesi ve toplantının, 2024 yılı sonlarında Türk Dünyası Kültür Başkenti Anev’de yapılması,

Üye ülkelerden gelen öneriler ve Daimî Konsey üyelerinin teklifleri doğrultusunda TÜRKSOY 2024 Yılı Faaliyet Programı’nın onaylanması.”

- Ataoğlu: “Türk birliğinin gücünü birleştirmeliyiz”

Başbakan Yardımcısı Turizm, Kültür Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Azerbaycan’da düzenlenen TÜRKSOY Daimi Konseyi 40. Toplantısı’nın oldukça verimli ve yararlı geçtiğini ifade ederek, her platformda ülkenin sesini duyurmak için kararlılıkla çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Türk dünyasının son yıllarda büyük bir atılım gösterdiğini ifade eden Ataoğlu, Azerbaycan ile ilişkileri üst düzeye çıkarttıklarını, diğer Türk cumhuriyetleri ile de ilişkilerin olumlu çerçevede sürdüğünü belirtti.

Türk birliğinin gücünü birleştirmek için çalıştıklarını söyleyen Ataoğlu, bu projede Türkiye Cumhuriyeti’nin ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katkısının çok fazla olduğunu ifade etti.

Ataoğlu, Azerbaycan’da yaşanan tarihi görüşmelerde Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüşmesinin de Türk dünyasına verilen önemli bir mesaj olduğunu söyledi.

Kararların ve sonuç bildirisinin imzalanması, TÜRKSOY Dönem Koordinatörlüğü Devir Teslim Töreni ve hediye serenomisinin ardından etkinlik sona erdi.