Azerbaycan’da ilk kez düzenlenen “KKTC Kültür ve Tanıtım Günleri” etkinliği açılışı yapıldı...

Azerbaycan’da ilk kez düzenlenen “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Kültür ve Tanıtım Günleri” etkinliği açılışı başkent Bakü’de yapıldı.

Hilton Otel’de yer alan açılışa, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve eşi Sibel Tatar, Başbakan Ünal Üstel ve eşi Zerrin Üstel, Türkiye Cumhuriyeti Bakü Büyükelçisi Doç. Dr. Cahit Bağcı, KKTC Bakü Temsilcisi Ufuk Turganer, Azerbaycan’ın bazı milletvekilleri ve KKTC’den gelen ekipler katıldı.

Saygı duruşu ve milli marşların okunmasıyla başlayan açılışta Cumhurbaşkanı Ersin Tatar konuşma yaptı. Ardından İskele Belediyesi Halk Dansları Topluluğu halk dansları gösterisi sundu.

Konukların geleneksel kıyafetlerle karşılandığı etkinlikte, KKTC’den gelen ekonomik örgütler, sivil toplum örgütleri ve üniversitelerden temsilciler stantlar açarak, katılımcılara bilgi veriyor.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar açılıştaki konuşmasına, herkesi selamlayarak, başladı. Toplantıyı tarihi olarak niteleyen Tatar, Azerbaycan ziyaretinin hayırlara vesile olmasını temenni etti. “Can Azerbaycan, kardeş Azerbaycan’la” var olan bağların daha da güçlenebilmesi, muhabbetin, sevginin ve gönül bağlarının daha da pekişmesi için ziyaretin fevkalade önemli olduğunu vurgulayan Tatar, toplantıya vesile olanlara teşekkür etti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’e KKTC’den getirdiği, sevgi, saygı ve muhabbetti paylaşan Tatar, her zaman yanlarında olan TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a da hürmetlerini ifade etti.

-“Halkımızın direnişi efsane niteliğinde”

KKTC’nin hala büyük bir mücadele içerisinde olduğunu dile getiren Tatar, “Biz çok ezildik, itildik hala itilmeye devam ediyoruz” dedi. Bu çağda uygar milletlerin ve Rum tarafının zihniyetinin, Kıbrıs Türk halkının önünü tıkamak, Kıbrıs Türk halkını izolasyonlarla, ambargolarla engellemek olduğunu kaydeden Tatar, sadece ekonomik alanda değil aynı zamanda kültürde, sporda da Kıbrıs Türk halkına nefes aldırmamak için yapılanlara halkın direnişinin bir efsane niteliğinde olduğunun altını çizdi.

Kıbrıs Türk halkının özverisi, fedakarlığı ve hassasiyetini takdir eden Cumhurbaşkanı Tatar, “Hiç yılmadan, hiç pes etmeden KKTC’yi tanıtmaya devam ediyoruz” vurgusu yaptı. Cumhurbaşkanı Tatar, Bakü’de ülkeyi tanıtmaktan dolayı duyduğu büyük memnuniyeti paylaşarak, Azerbaycan halkına gönülden teşekkür etti.

Can Azerbaycan halkına seslenen Tatar, “Bizler çok acılar çekerken, sizler de buralarda bağımsızlığınız, özgürlüğünüz için çok mücadeleler verdiniz, çok şehitler verdiniz” diye konuştu. Şehitliği ve Azerbaycan’ın kurucusu Kurucu Haydar Aliyev’in Anıt Mezarını ziyaret ettiğini dile getiren Tatar, KKTC’de de Aliyev’in 100’üncü doğum yılı nedeniyle anısına düzenlenen etkinliğe katıldıklarını anlattı. “İlham beyin babası büyük bir lider ve Azerbaycan’ın bugünlere gelmesinde çok büyük hizmetleri geçmiştir” diyen Tatar, Haydar Aliyev’i rahmetle andı.

Haydar Aliyev’den sonra İlham Aliyev’in başkomutan ve lider olarak özellikle Karabağ savaşında gösterdiği liderliğin ve Karabağ’daki zaferin Azerbaycan’ı daha da güçlendirdiğini ifade eden Tatar, şehitleri rahmetle andı, gazilere şükranlarını sundu.

Kıbrıs’ta İngiliz Sömürge Yönetimi döneminde Kıbrıs Türk halkını, Türkiye Cumhuriyeti’nden koparmak için oynanan oyunlara karşı direndiklerini vurgulayan Tatar, her zaman Türkiye’yi yanlarında gördüklerini belirtti. Osmanlı askeri adadan ayrıldıktan sonra Türk askerini adada özlemle beklediklerini anlatan Cumhurbaşkanı Tatar, 20 Temmuz 1974’te Mehmetçiğin adaya çıkmasının Kıbrıs’ta bir dönüm noktası olduğunu söyledi. Tatar, Kıbrıs’ta varlığını sürdüren Kıbrıs Türk halkının tekrar bağımsızlığına ve özgürlüğüne kavuşurken, Türk dünyasının kendileriyle beraber olduğunu kaydetti.

20 Temmuz 2024’te Kıbrıs Barış Harekatı’nın 50’nci yılı kutlamalarına Azerbaycanlı kardeşlerini davet ettiğini belirten Tatar, iletişim çağında aralarındaki münasebetlerin daha da gelişmesinin temenni etti. KKTC’de ciddi turizm yatırımları olduğunu ve 144 farklı ülkeden öğrenciye eğitim veren üniversitelerin olduğunu belirten Tatar, bütün bunların 1974’ten bu yana KKTC’nin başarısı olduğunu vurguladı.

Doğu Akdeniz’de en güneydeki Türk devleti olarak KKTC’nin aşama aşama gelişip, kalkınmasıyla refah dolu bir geleceğin kendilerini beklediğini dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, refahın ekonomik yapıyı sürdürebilmek adına önemli olduğunun altını çizdi. Cumhurbaşkanı Tatar, Azerbaycan halkını, KKTC ile daha da yakınlaşmaya davet etti.

Cumhurbaşkanı Tatar, “Biz aynı milletin evlatlarıyız. Çünkü gönlümüz bir, kaderimiz bir, geleneklerimiz, milli değerlerimiz, maneviyatımız heyecanımız bir… Birbirimize baktığımızda gözlerimizin içerisindeki pırıltıyı zaten okuyoruz” diye konuştu.

Gösterilen ilgi ve sevgi nedeniyle Azerbaycan halkına teşekkür eden Tatar, KKTC’deki üniversitelerde Azerbaycan’dan öğretim görevlileri ve öğrenciler olduğunu söyleyerek, ilerleyen dönemde ilişkilerin yoğunlaşacağına inanç belirtti.

-“Biz büyük bir ailenin evlatlarıyız”

Yarın Azerbaycan’da Türksoy günleri başlayacağını dile getiren Tatar, Türk Devletleri Teşkilatı’nın üyeleriyle de birtakım konuları görüşeceklerini belirterek, “Biz büyük bir ailenin evlatlarıyız” dedi.

Dünyada 300 Milyondan fazla Türk kökenli insanla birlikte büyük bir ailenin fertleri olduklarını yineleyen Tatar, “Turan ülküsünün, Turan sevdasının gerçekleşeceğini umut ediyoruz. Birlikte güçlü olmanın bize verdiği bu ilhamla bütün bu çalışmaları yürütmenin bahtiyarlığı içerisindeyiz” şeklinde konuştu.

Herkesi muhabbetle ve sevgiyle selamlayan Tatar, KKTC’deki temsilcilerin buradaki temaslarının ve görüşmelerinin hayırlara vesile olmasını diledi.