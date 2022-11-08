Azerbaycan'da Karabağ Zaferi'nin 2. yılı kutlanıyor

"Zafer Günü" kutlamaları kapsamında Bakü`nün çeşitli bölgelerinde düzenlenen yürüyüşlere, askeri lise öğrencileri ve Karabağ Savaşı gazileri katıldı.

Yürüyüş öncesinde şehitler saygı duruşu ile anıldı, Azerbaycan Milli Marşı okundu. Askeri bandonun marşlar seslendirdiği yürüyüşe vatandaşlar da eşlik etti.

Azerbaycan ordusu, 2 yıl önce bugün Karabağ`ın sembol şehri Şuşa`yı işgalden kurtardı.

8 KASIM ZAFER GÜNÜ

27 Eylül 2020`de başlatılan karşı saldırı 44 gün sürdü ve bu sürede 300`den fazla yerleşim birimi işgalden kurtarıldı. Azerbaycan ordusunun Şuşa`ya girmesi, Ermenistan ordusunun dağılmasına neden oldu ve Ermenistan, 10 Kasım 2020`de yenilgisini kabul eden, Ağdam, Kelbecer ve Laçın illerinden de ordusunu çekeceğini taahhüt eden bildiriye imza attı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, savaşın bittiği tarih olan 10 Kasım`ın Mustafa Kemal Atatürk`ün vefat tarihi olması dolayısıyla Şuşa`nın kurtarılma tarihi olan 8 Kasım`ı "Zafer Günü" ilan etti.

AZERBAYCAN ORDUSU 44 GÜNDE TOPRAKLARINI KURTARDI

2. Karabağ Savaşı`nda 44 gün içerisinde topraklarını kurtaran Azerbaycan ordusu, halkın yıllar süren vatan hasretine son verdi.

Azerbaycan ordusu 44 günde 5 şehir, 4 kasaba ve 286 köyü işgalden kurtardı, imzalanan bildiri gereği Ermenistan ordusu Ağdam, Kelbecer ve Laçın illerini terk etmek zorunda kaldı.

İkinci Karabağ Savaşı`nda Azerbaycan ordusu, 2 bin 908 şehit verdi. Savaşta 94 sivil Azerbaycanlı, Ermenistan`ın saldırısı sonucu hayatını kaybetti.

TÜRKİYE`NİN DESTEĞİ AZERBAYCAN`A GÜÇ VERDİ

Savaşın ilk anlarından itibaren başta Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere Türk devlet yetkilileri sık sık Azerbaycan`ın yanında olduklarını açıkladı. Türkiye, üçüncü ülkeleri Azerbaycan`ın hak savaşına müdahale etmemesi konusunda uyardı. Türkiye`nin bu desteği Azerbaycan halkı ve ordusuna moral sağladı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Karabağ ile ilgili her konuşmasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan`ın "Azerbaycan yalnız değildir" sözünün üçüncü güçlerin savaşa müdahil olmasını önlediğini belirterek, Türkiye`nin desteklerini hiçbir zaman unutmayacaklarını ifade etti.

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08/11/2022 14:33