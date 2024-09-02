Azerbaycan’da KTFF heyetine sıcak karşılama!

Azerbaycan’ın spor başkenti Quba’da düzenlenen Ulduz Cup 2024’e katılan KKTC U12 Milli takımı, 6 ülkeden 8 takımla mücadele edecek.

Turnuvanın açılış seremonisine katılan Azerbaycan Gençlik ve Spor Bakanı Fazıl Qayiboy, KKTC’ye yönelik sıcak mesajlar verdi.

Kafile başkanı olarak Azerbaycan’da bulunan KTFF Eğitim Üst Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Ekmekçi, Bakan Qayiboy ile bir araya geldi. Ekmekçi, bakan Qayiboy’a KTFF flaması ve milli takım forması hediye etti. Qayiboy, KKTC ile ilişkilerinin hızla gelişeceğini belirterek, en erken zamanda KTFF’nin maç davetine olumlu yanıt vereceklerini söyledi.

Ekmekçi: Çok iyi ağırlandık, teşekkür ediyoruz

KTFF Eğitim Üst Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Ekmekçi, kabulde kısa bir konuşma yaparak, hem Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, hem de KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu’nun teşekkür ve kardeşlik mesajlarını iletti.

Fazıl Qayiboy ve ekibine daveti için teşekkür eden Ekmekçi, federasyona ait flama ve PUMA tarafından KKTC Milli Takımları için özel tasarlanan forma hediye etti.

Ekmekçi şunları söyledi:

“En erken zamanda sizleri Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde ağırlamak istiyoruz. Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’e sıcak ilgisi nedeniyle teşekkür mesajını iletmemizi istedi.

Bizler için son derece önemli olan ve altı ülkeden sekiz takımın katıldığı bu turnuvada yer almak son derece önemli. Azerbaycan Spor Bakanlığı’na bu nazik daveti ve ağırlaması nedeniyle federasyon başkanımız Sayın Hasan Sertoğlu‘nun teşekkürlerini de iletiyorum.

En erken zamanda hem sizi, hem de sporcularınızı ülkemizde ağırlamak istiyoruz. Burada olmaktan dolayı son derece mutlu ve gururluyuz.”

Qayiboy: Sizleri ağırlamaktan dolayı mutluyuz

Qayiboy, açılışta yaptığı konuşmada, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni Ağırlamaktan büyük mutluluk duyduğunu söyledi.

KKTC halkına selamlarını gönderen Qayiboy, en erken zamanda KKTC’de başka bir spor müsabakasında yer almak istediklerinin altını çizdi.

İki ülke arasında tarihsel bir bağ olduğunu söyleyen Qayiboy, sosyal ve kültürel her alanda ilişkilerin daha da geliştirileceğini söyledi.