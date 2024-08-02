Azerbaycan'da mayın patlaması sonucu 4 kişi yaralandı

Azerbaycan'ın Gazah iline bağlı Kızılhacılı köyünde Ermenistan askerlerinin döşediği mayının patlaması sonucu bir astsubay ile 3 mayın arama uzmanı yaralandı.

Azerbaycan Mayın Temizleme Ajansından (ANAMA) yapılan açıklamada, Kızılhacılı köyü kırsalında mayın patlamasının meydana geldiği bildirildi.

Açıklamada, patlama sonucu arazide mayın arama faaliyetleri gerçekleştiren Azerbaycan Sınır Hizmetine bağlı bir astsubay ile bir ANAMA çalışanının bacaklarından yaralandığı belirtildi. Patlama nedeniyle iki ANAMA çalışanın da şarapnel parçasıyla yaralandığı kaydedildi.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bilgisi paylaşıldı.

Azerbaycan'ın işgalden kurtardığı arazilerde Ermeni güçlerce döşenmiş yüz binlerce mayının bulunduğu tahmin ediliyor.

2. Karabağ Savaşı'nın sona erdiği günden bugüne kadar 66 Azerbaycanlı, mayın patlaması sonucu yaşamını yitirdi, 300'den fazla kişi ise yaralandı.

Patlamanın meydana geldiği Kızılhacılı köyü, uzun yıllar Ermenistan'ın işgali altında kaldıktan sonra 24 Mayıs'ta Azerbaycan'a iade edilmişti.