Azerbaycan’dan eğitimciler DAÜ’deydi

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09/08/2024

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Azerbaycan’dan eğitimciler DAÜ’deydi

 Azerbaycan’dan eğitimciler Doğu Akdeniz Üniversitesi'ni (DAÜ) ziyaret ederek üniversite yönetimiyle görüştü.

DAÜ’den verilen bilgiye göre, DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç ile Tanıtım ve Kurumsal İletişimden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Öztüren tarafından karşılanan heyete, DAÜ mezunu Eğitim Uzmanı ve T-Network Direktörü Jafar Mansimi da eşlik etti.

Eğitimde yapay zekanın rolü ve iş birliği fırsatlarının ele alındığı görüşmede, DAÜ ile Azerbaycan'daki eğitim platformu T-Network arasında iş birliği yapılması konusunda mutabakata varıldı.

09/08/2024 15:37
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TAGS: Azerbaycan’, eğitimci, DAÜ
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