Azerbaycan’dan Güney Kıbrıs’a uçak seferleri haberi gerçeği yansıtmıyor

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22/08/2024

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Azerbaycan’dan Güney Kıbrıs’a uçak seferleri haberi gerçeği yansıtmıyor

Azerbaycan’dan Güney Kıbrıs’a diret uçuşların başladığı ile ilgili iki gündür kamuoyunu meşgul eden haberin aslında gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı.

Azerbaycan’dan Larnaka’ya direkt seferlerin başlamadığı sadece uçağın bu akşam Avrupa Konferans Ligi’nde Güney Kıbrıs takımı Omonia ile mücadele edecek Azerbaycan Takımı Zira FK’yı taşıdığı kaydedildi.
Uçağın dün geldiği yarın sabah da maçtan sonra adadan ayrılacağı ifade edildi.

22/08/2024 16:49
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