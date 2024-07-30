Azerbaycanlı Hidayet Haydarov'dan altın madalya
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın üçüncü gününde yapılan judo müsabakalarında erkekler 73 kiloda Azerbaycanlı sporcu Hidayet Haydarov, altın madalya kazandı.
30/07/2024
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın üçüncü gününde yapılan Judo müsabakalarında erkekler 73 kiloda Azerbaycanlı sporcu Hidayet Haydarov, altın madalya kazandı.
Champ de Mars Arena'da gerçekleştirilen müsabakaların finalinde Fransız Joan-Benjamin Gaba'yı yenen Hidayet Haydarov, altın madalyayı boynuna taktı.
Bu kategoride bronz madalyayı, Japon Soichi Hashimoto ile Moldovalı Adil Osmanov paylaştı.