Azerbaycanlı Hidayet Haydarov'dan altın madalya

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın üçüncü gününde yapılan judo müsabakalarında erkekler 73 kiloda Azerbaycanlı sporcu Hidayet Haydarov, altın madalya kazandı.

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30/07/2024

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Azerbaycanlı Hidayet Haydarov'dan altın madalya

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın üçüncü gününde yapılan Judo müsabakalarında erkekler 73 kiloda Azerbaycanlı sporcu Hidayet Haydarov, altın madalya kazandı.

Champ de Mars Arena'da gerçekleştirilen müsabakaların finalinde Fransız Joan-Benjamin Gaba'yı yenen Hidayet Haydarov, altın madalyayı boynuna taktı.

Bu kategoride bronz madalyayı, Japon Soichi Hashimoto ile Moldovalı Adil Osmanov paylaştı.

30/07/2024 10:43
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TAGS: spor, haber, kıbrıs
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