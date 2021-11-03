Azeri şüpheli meselesinde 3’üncü tabanca

Güney Kıbrıs’a gittiği 27 Eylül’de suç ve/veya terörist faaliyette bulunma şüphesiyle tutuklanan 38 yaşındaki Azeri olayında 3’üncü tabancanın ele geçirildiği bildirildi.

Politis “Üçüncü Tabanca ve Mermileri Baf’ta Gömülü Bulundu… Azeri’nin Tutuklanması, Örgütlü Grubu ve Cephaneliği Ortaya Çıkardı” başlığıyla manşete çektiği haberinde, Azeri şüpheliyle ilgisi görülerek tutuklanan 27 yaşındaki Pakistanlının, sorgusu sırasında “direncinin kırıldığını ve üçüncü tabancayla canlı mermi dolu şarjörün saklı olduğu yeri açıkladığını” yazdı.

Habere göre, Pakistanlının, sorgusu sırasında Rum yetkililere tarif ettiği Baf’taki evin bahçesinde 30 Ekim Cumartesi günü yapılan aramada, naylon poşet içerisinde gömülü halde 9 mm’lik “Xtouch Technology Sub Compac” tipi tabanca, canlı mermileri olan ikinci bir şarjör ve susturucu bulundu. Naylon poşetle birlikte kadın iç çamaşırı da bulunduğu ve tabancanın balistik incelemeye gönderildiği kaydedildi.

Gazete, Baf’ta yemek paket servisçisi olarak çalışan Pakistanlının, Azeri şüpheliyle bağlantısının telefon verilerinin incelenmesi üzerine keşfedildiğini; tutuklandığında ise tasarrufunda üç telefon cihazı bulunduğunu yazdı. Cumartesi günü bulunan tabancanın Azeri şüpheliyle ilişkilendirilen 3’üncü silah olduğunu, ilk silahın tutuklandığı zaman Azeri’nin tasarrufunda, ikinci silahın da bir otelde bulunduğu hatırlatıldı.

Rum sorgu memurlarının, üçüncü tabancanın bulunmasından sonra örgütlü saldırı senaryosuna ağırlık verdiği Azeri ve 27 yaşındaki Pakistanlı dışında meseleyle ilgili tutuklanan 3’ü Pakistanlı, 1’i Lübnanlı olmak üzere 4 kişi daha bulunduğu; Pakistanlıların izleme ve istihbarat toplayıp Azeri’ye iletme rolü oynadığı kaydedildi.

İsrail istihbaratı (MOSSAD) bilgilerine dayanarak, daimi ikameti Moskova’da olan ve Rus pasaportu hamili Azeri’nin İran hesabına, Güney Kıbrıs’taki İsrail yatırımı/yatırımcısına yönelik saldırı hazırladığını öne süren gazete, Azeri şüpheli hakkında, terör de dahil, 11 suçla ilgili soruşturma yürütüldüğünü yazdı.

Azeri hakkındaki tutukluluk süresinin önceki gün 3’üncü kez uzatıldığını belirten gazete, Rum polisinin, seri katil Nikos Metaksas için uyguladığı gibi, tutukluluk süresini, üç ayı doldurana kadar sürekli uzatma hakkını kullanacağını da kaydetti.

Gazete, Rum Yüksek Mahkemesi’nin geçen hafta aldığı karara göre telekomünikasyon verilerinin servis sağlayıcılar tarafından tutulmasının Avrupa Sözleşmesi’ne aykırı olduğuna hükmettiğini ancak Rum tarafında yürürlükte olan yasa tahtında servis sağlayıcıların, kullanıcı verilerini 6 ay tuttuğunu ve polise, bu verilere erişim sağladığını yazdı.

Savunma avukatının geçen hafta soruşturmayı yürüten müfettişe mektup göndererek, Yüksek Mahkeme’nin ilgili kararı tahtında Azeri’nin telekomünikasyon verilerinin, soruşturmanın parçası olmaktan çıkarılmasını talep ettiği kaydedildi. Tutukluluk süresinin uzatılması için çıkılan mahkemede polisin, “telekomünikasyon verisi” yerine “özel iletişim” ifadesini kullandığı ve Azeri’nin Rusçadan Rumcaya tercümesi gereken “özel iletişimlerine” erişime sahip olması gerekeceğine işaret ettiği belirtildi.

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03/11/2021 12:39