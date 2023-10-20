Azimkar’ın kalp masajı yaptığı Rum hayata tutunamadı

ads ads ads ads
20/10/2023

ads
Azimkar’ın kalp masajı yaptığı Rum hayata tutunamadı

Lefkoşa’nın Rum kesimindeki bir alışveriş merkezinde kalp krizi geçiren ve Kıbrıslı Türk Şaziye  Azimkâr müdahalesiyle canlandırılan 46 yaşındaki 3 çocuk babası Rum’un yaşam savaşını kaybettiği bildirildi.

Haravgi “46 Yaşındaki Baba Hayatını Kaybetti… Kıbrıslı Türk Gencin Uyguladığı İlkyardımdan Sonra Canlanmıştı” başlıklı haberinde Engomi Mall isimli alışveriş merkezinde kalbi duran Rum’a Şaziye Mehmet Azimkâr tarafından elle kardiyorespiratuar canlandırma (kalp masajı) yapıldığını, bu müdahale ile hayata tutunan 46 yaşındaki Rum’un yaşam savaşını kaybettiğini yazdı.

20/10/2023 11:19
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
ad
TAGS: haber, kıbrıs
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.