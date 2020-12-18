Azınlık hükümeti yarın güvenoyu arayacak

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Ulusal Birlik Partisi - Demokrat Parti - Yeniden Doğuş Partisi Azınlık Hükümeti’nin “güven oylaması” yarın yapılacak.

Meclis İç Tüzüğü’ne göre güven oylaması açık oyla yapılacak. Oylamada güvenoyu verenlerin sayısı ret oyu verenlerden fazla ise Bakanlar Kurulu güvenoyu almış olacak. Aksi halde, Bakanlar Kurulu güvenoyu almamış olacak ve Başbakan’ın istifasını Cumhurbaşkanı’na sunması gerekecek.

İlk oturumda nisap sorunu yaşandı

Yeni Bakanlar Kurulu listesinin okunması için 10 Aralıkta saat 10.00’da toplanması gereken Meclis Genel Kurulu nisabı sağlayamamış UBP milletvekilleri Oğuzhan Hasipoğlu ve Yasemin Öztürk’ün saat 12.30 gibi meclise gelmesiyle, azınlık hükümeti, HP’den istifa eden 3 bağımsız milletvekilinin de katkısıyla 27 sayısına ulaşmış ve meclis toplanabilmişti.

İkinci oturumda nisabı muhalefet sağladı

Koronavirüs temaslısı olduğu için evinde izole olması gereken Sağlık Bakanı Ali Pilli’nin yerine ise CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman gelerek hükümet programının okunması konusunda nisabın sağlanmasında katkıda bulunmuştu.

Azınlık hükümetinde 25 sandalye var

Yeni hükümet, Ersin Tatar’ın Cumhurbaşkanı seçilmesinden sonra 49 milletvekili kalan Cumhuriyet Meclisi’nde 25 sandalyeyle temsil ediliyor.

Bağımsız 3 milletvekili var

Meclis’te halen UBP’nin 20, CTP’nin 12, HP’nin 6, DP’nin ve TDP’nin 3’er, YDP’nin 2 milletvekili ve 3 de bağımsız milletvekili bulunuyor.

Muhalefette 21 milletvekili var

Hükümete güvenoyu vermesi beklenmeyen CTP’nin 12, HP’nin 6 ve TDP’nin 3 milletvekili var. Muhalefet görevini yapacak 3 partinin toplamda 21 miletvekili bulunuyor.

Özgürgün meclise gelmiyor

UBP milletvekili Hüseyin Özgürgün yurtdışında olduğundan dolayı yaklaşık 2 yıldır meclis oturumlarına katılmıyor. Milletvekilliğinden istifa ettiğini açıklayan Hüseyin Özgürgün'nün güven oylamasına katılması beklenmiyor.

Özgürgün'ün oylamaya katılmayacak olmasından dolayı azınlık hükümetine destek verenlerin sayısı 24'e düşerken, 21 milletvekilinin güvenoylamasında olumsuz tavır alımasının beklenmesi aryıca hükümetin güvenoyu alabilmesi için güvenoyu verenlerin sayısının ret oyu verenlerden fazla olmasından dolayı gözler bağımsız milletvekillerine çevriliyor.

Bağımsız milletvekillerinin ne yapacağı merak konusu?

Hükümet kurulmasının önünü açmak için 7 Aralık'ta Halkın Partisinden istifa ettiklerini açıklayan bağımsız milletvekilleri Hasan Topal, Hasan Büyükoğlu ve Mesut Genç meclisin açılması için nisap konusunda katkıda bulunacaklarını ifade etmiş ancak güvenoyu konusunda net bir duruş sergilememişti.

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18/12/2020 09:11