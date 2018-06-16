HABER KIBRIS

Aziz Behich, gururumuz oldu

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16/06/2018

Aziz Behich, gururumuz oldu
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Kıbrıslı Türk oyuncu Aziz Behich, Dünya Kupası’nda bugün oynanan Fransa – Avustralya maçında 90 dakika sahada mücadele etti

Rusya’da düzenlenen FIFA 2018 Dünya Kupası’nda heyecan tüm hızıyla devam ederken, C Grubu’nda bugün Fransa ile Avustralya arasında oynanan karşılaşmada sahada Kıbrıslı Türk oyuncu Aziz Behich de mücadele etti. Avustralya’nın kadrosunda bulunan Bursasporlu Aziz Behich, Fransa maçının 90 dakikasında da sahada kaldı. Aziz Behich’li Avustralya, Fransa’dan 2-1 mağlup olmaktan kurtulamadı

Kaynak: Kıbrıs Spor Yeni

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TAGS: Aziz Behich
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