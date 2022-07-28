Aziz Behich'in yeni takımı belli oldu

Süper Lig'de Bursaspor, Başakşehir ve son olarak Giresunspor forması giyen Aziz Behich'in yeni takımı İskoçya takımı Dundee United oldu.

ads ads ads ads
28/07/2022
NTV

ads
Aziz Behich'in yeni takımı belli oldu

GZT Giresunspor'un sol bek oyuncusu Aziz Behich'i, Scottish Premier League takımı Dundee United bedelsiz olarak renklerine bağladı. İskoç ekibi, 31 yaşındaki oyuncu ile 2 yıllık sözleşme konusunda anlaştı.

Türk asıllı Avustralyalı oyuncu Behich, Süper Lig'de toplam 195 maçta forma giyerken, 6 gol ile 12 asist kaydetti.

Behich, İskoç ekibinde 16 numaralı formayı giyecek.

28/07/2022 14:29
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: Aziz Behich, Dundee United, İskoçya,
MANŞETLER

HK SPOR

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.