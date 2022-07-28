Aziz Behich'in yeni takımı belli oldu
Süper Lig'de Bursaspor, Başakşehir ve son olarak Giresunspor forması giyen Aziz Behich'in yeni takımı İskoçya takımı Dundee United oldu.
28/07/2022
NTV
GZT Giresunspor'un sol bek oyuncusu Aziz Behich'i, Scottish Premier League takımı Dundee United bedelsiz olarak renklerine bağladı. İskoç ekibi, 31 yaşındaki oyuncu ile 2 yıllık sözleşme konusunda anlaştı.
Türk asıllı Avustralyalı oyuncu Behich, Süper Lig'de toplam 195 maçta forma giyerken, 6 gol ile 12 asist kaydetti.
Behich, İskoç ekibinde 16 numaralı formayı giyecek.