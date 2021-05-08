Lefke Avrupa Üniversitesi Mütevelli Heyeti eski Başkanı, Lefke Gazi Lisesi’nin eski müdürü ve Lefke Türk Spor Kulübü’nün eski başkanı Aziz Fedai ölümünün 9. yılında unutulmadı.

Gülten ÖZYAKUP SEZGİN - HABER KIBRIS ÖZEL

Aziz Fedai, yaşamını neredeyse Kıbrıs Türk toplumuna adayan, mücadele yıllarında Türk Mukavemet Teşkilatı’nda (TMT) önemli görevler üstlenirken, Lefke Sancağı’nda da Serdar olarak hizmet veren önemli bir değerimiz var. Lefke Avrupa Üniversitesi Mütevelli Heyeti eski Başkanı, Lefke Gazi Lisesi’nin eski müdürü ve Lefke Türk Spor Kulübü’nün eski başkanı olarak da toplumun büyük takdirini kazanan Aziz Fedai’nin yaşam hikâyesi…

Lefke sevdalısı, yüzlerce kişiye komutanlık, binlerce öğrenciye öğretmenlik yapmış bir değer…

Önemli görevler üstlendi…

Aziz Fedai, Lefke Avrupa Üniversitesi Mütevelli Heyeti başkanlığı, Lefke Gazi Lisesi’nin müdürlüğünü ve Lefke Türk Spor Kulübü’nün başkanlığını yaptı.

Yaşamını neredeyse Kıbrıs Türk toplumuna adayan, mücadele yıllarında Türk Mukavemet Teşkilatı’nda (TMT) önemli görevler üstlenen Aziz Fedai, Lefke Sancağı’nda da serdar olarak hizmet veren önemli bir değer.

Fedai, Lefke Avrupa Üniversitesi Mütevelli Heyeti başkanlığı, Lefke Gazi Lisesi’nin müdürlüğünü ve Lefke Türk Spor Kulübü’nün başkanlığını yaptı. Fedai, çalışmalarıyla toplumun büyük takdirini kazandı.

1933 yılında Lefke’de doğan Fedai, ilköğrenimini Lefke’de, ortaöğrenimini ise Lefkoşa Türk Lisesi’nde tamamladı. Öğretmen Eğitim Koleji’nden mezun olduktan sonra çeşitli ilkokullarda yedi yıl görev yapan Fedai, 1960-1961 öğretim yılında Lefke Gazi Lisesi’ne İngilizce öğretmeni olarak atandı. Burslu olarak gönderildiği Edinburgh Üniversitesi’nden eğitim yönetimi üzerinde lisansüstü diploma alan Fedai, Lefke Gazi Lisesi’nde önce müdür muavini,1979–1980 öğretim yılında ise müdür olarak görevine devam etti. Fedai, meslekte 37 fiili hizmet yılından sonra 22 Şubat 1990 tarihinde emekliye ayrıldı.

Aziz Fedai, öğretmenlik mesleğinin yanı sıra ulusal direnişe ilk katılanlardan olup Lefke Sancağı’nın ilk ve son serdarı olarak 1 Ağustos 1958’den 31 Ağustos 1971 tarihine kadar uzun yıllar Türk Mukavemet Teşkilatı’nın ön saflarında etkin görevlerde bulundu.

Bu arada, doğup büyüdüğü Lefke kasabasının sportif, sosyal ve kültürel etkinliklerine katılmaktan da geri kalmayan Fedai, uzun yıllar Lefke Türk Spor Kulübü, Lefke Mücahitler Derneği ve Lefke Türk Kulübü yönetim kurulu başkanlıklarını da yürüttü.

Mesleğinden emekliye ayrıldıktan sonra bir dönem Vakıflar İdaresi ve Din İşleri Dairesi Yönetim Kurulu Başkanı, bir dönem de Lefke Avrupa Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı görevlerinde bulunan Aziz Fedai, Gemikonağı’ndaki Lefke Merkez Mücahitler Derneği’nin onursal başkanlığını ve Lefke Vakfı’nın da kurucu başkanlığını yaptı.

Aziz Fedai, 8 Mayıs 2012 tarihinde sabah saat 06.00’da Cengiz Topel Hastanesi’nde hayatını kaybetti.

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08/05/2021 09:31