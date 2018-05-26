Lefke Belediyesi'ni uzun yılların ardından UBP'den geri alan CTP'li Aziz Kaya, dört yıl daha kent yönetiminde ısrarlı. Ekibi ile kent yönetimine yeniden talip olan Kaya, şu ifadeleri kullandı:

"Çalışan belediye, gelişen Lefke" dedik. Geride bıraktığımız dört yılda yeni bir Lefke yarattık. Şimdi hizmetleri büyütme, Lefke'yi ülkenin yükselen yıldızı yapma zamanı. Belediyecilik ekip işi ve biz ekibimize güveniyoruz.

Yeni dönemde Lefke ve Köylerini yönetmeye aday arkadaşlarım şöyle: 1- Müge Öreç 2- Meftüne Hocalı 3- Nuran Gazi 4- Erdoğan Akkılınç 5- İbrahim Oyman 6- Fırat Başavcı 7- Ergül Numan 8-Salih Karagözlü 9- Uğur Solyalı 10- Arif Kizilgök