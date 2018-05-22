Aziz Kaya: Gençlerin enerjisi ile başaracağız!

Lefke Belediye Başkanı ve CTP Lefke Belediye Başkan adayı Aziz Kaya dün akşam seçim ofisi açılışında bölgeli gençlerle bir araya geldi. Gençleri, sosyal ve ekonomik açıdan daha iyi noktaya getirene kadar çalışmaya devam edeceklerini kaydeden Kaya, ilk günkü görev aşkıyla yeni dönemde de Lefke’yi yöneteceklerini söyledi. Lefke’nin öncesi ve sonrası olduğunu belirten Kaya, göreve geldiği günden itibaren kentin değişim sürecinin başladığını sözlerine ekledi. Halkın takdirini alarak yoluna devam ettiğini kaydeden Kaya, belediyenin özverili ekibi sayesinde artık başka bir Lefke’den bahsedebildiklerini belirtti.

LEFKE SAM YOLDA

Halk dansları, müzik, spor ve sosyal aktiviteler ile Lefke gençliğine daha kaliteli bir sosyal hayat sunmayı başardıklarını söyleyen Kaya, 25 Haziran sabahı gençlerin sosyal hayatlarını daha derinden etkileyecek projeleri uygulamaya koymak için sabırsızlandığını belirtti. Lefke Sosyal Aktivite Merkezi’nin (Lefke SAM) projesinin hazır olduğunu açıklayan Kaya, “daha çok sosyal aktivitenin yer alacağı, girişimcilik ve kariyer danışmanlığı hizmeti de verecek bir tesis tasarlıyoruz” dedi. Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya ayrıca arazisi belirlenmiş Yeşilyurt Sosyal Aktivite Merkezi’nin de bu dönemde hizmete başlayacağını en kısa süre içinde bina ve sahalarının yapılacağını kaydetti.