Aziz Kaya verdiği sözü tutmadı!

Aziz Kaya'nın geçmiş seçimde projelerinin ilk sıralarında halka vaat ettiği sözünü tutmaması, hem hayvanların çilesine, hem de insanların rahatsızlığına neden oluyor.

Evrenselgazete/ Rana Sarro

2014 yılında yerel seçimler sonucunda belediye başkanlığına seçilen bazı belediye başkanlarının, verdikleri sözlerde durmadıkları, halka vaat ettikleri icraatları yerine getirmedikleri görülüyor.

Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya, geçen seçime sokak hayvanlarıyla ilgili bir barınak projesi vaadiyle girerken, bu seçimde halen daha bu vaadini gerçekleştirmediği biliniyor.

Uzun zamandır ciddi şekilde yaşanan zehirlenme, vurulma gibi hayvanlara yönelik şiddet vakalarıyla bilinen Lefke'de hayvanlarla ilgili vaatlerle seçime girip, seçim kazanan Belediye Başkanı Aziz Kaya'nın, 24 Haziran'daki seçime bu sözünü de yerine getirmeden gireceği dikkati çekiyor.

Çoğu zaman eziyet, işkence gören, açlığa mahkûm olan ve öldürülen sahipsiz hayvanlar için Lefke’ye hayvan barınağı veya Hayvan Rehabilitasyon Merkezi inşaası sözünü yerine getirmeyen Aziz Kaya'nın, sokaktaki hasta, yaralı ve yardıma muhtaç hayvanlara 4 yıldan beridir seyirci kaldığı da belirtiliyor.

Bilindiği gibi, Mağusa Belediye Başkanı İsmail Arter, Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü ve Lefkoşa Türk Belediye Başkanı Mehmet Harmancı, hayvanlarla ilgili konularda halka vaat ettikleri sözleri gerçekleştirirken, bu konuda gerekli çalışmaları yaptıkları biliniyor. Girne ve Mağusa'ya hayvan barınakları inşaa edilirken, Lefkoşa'da ise mevcut hayvan barınağının idamesinin devralındığı biliniyor. Güzelyurt'ta ise, mevcut Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, halka böyle bir söz vermemesine rağmen, geçtiğimiz günlerde Hayvan Rehabilitasyon Merkezi projesinin ilk adımını attığını açıkladı.