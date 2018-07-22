Aziz Kent: Tecrübelerimden yararlanılsın

Yeni Bakış'tan Deniz ABİDİN'in haberine göre; Kıbrıs Türk Otelciler Birliği Fahri Başkanı, duayen turizmci Aziz Kent, “Bizim ülkemizde turizm değil, hava yollarını zengin etme operasyonu vardır” diyerek, turizm konusunda gelişememenin en önemli nedeninin ulaşım sorununu aşamamaktan kaynaklı olduğunu vurguladı

“Bir Ada ülkesi düşünün ki ulaşım yok. Böyle bir yerde turizm nasıl yapılsın?” diye soran Kent, bunun tek çözümünün shuttle servis sistemine geçmek olduğunu belirtti. Kent, bu sistemin dünyanın her yerinde uygulandığını kaydetti

Güney’de 5 tane gazino açılacağını anımsatan Kent, bunun KKTC’yi çok fazla etkileyeceğini, bu durumdan olumsuz etkilenilmemesi için ise gazinoculara ve üniversitelere çağrıda bulunarak, shuttle servisi hayata geçirmelerini talep etti

Kent, hükümetin turizmin gelişmesi için ulaşım konusunu ivedi olarak çözmesi gerektiğini belirterek, “Ben kimseyi eleştirmiyorum, ancak tecrübelerimden yararlanmalarını istiyorum ama uyan yok” dedi

Kıbrıs Türk Otelciler Birliği Fahri Başkanı, duayen turizmci Aziz Kent, Ada ülkesi olunmasına karşın denizini kullanamayan bir ülke durumunda olduğumuzu ifade etti. Kent, turizmden geriye kalan kırıntıların ülkeye gelmekte olduğuna vurgu yaparak, bunun tek sebebinin ulaşım sıkıntısı olduğunu söyledi. Kent, ülke olarak ulaşımda ambargolu olduğumuzu, direkt uçuşun olmadığını belirterek, shuttle servis sisteminin uygulanmasıyla ulaşım sorununun çözülebileceğini kaydetti. Aziz Kent, shuttle servis denilen dolmuş şeklindeki iki uçakla günde 2 ile 4 arası seferlerin başlaması gerektiğinin altını çizdi. Bugün itibariyle hala Türkiye’de yaşayanların yüzde 80’inin KKTC’ye gelmediğine dikkat çeken Kent, birçok kişinin gelmek istemesine rağmen uçak biletlerinin pahalı olmasından dolayı gelmediğini söyledi.

“Shuttle servis ile turist sayısını artırabiliriz”

Aziz Kent, “İstanbul- Ercan arası shuttle servis başlatabilirsek turist sayısını artırabiliriz” diyerek, bu sistemin dünyanın her yerinde uygulandığını söyledi. Kent, shuttle serviste uçuş saati ve fiyatının daha önceden bildirildiğini belirterek, fiyat değişikliğinin olmadığını kaydetti.

“Bizim ülkemizde turizm değil, hava yollarını zengin etme operasyonu vardır” diyen Kent, turizm konusunda gelişememenin en önemli nedeninin ulaşım sorununu aşamamaktan kaynaklı olduğunu söyledi. Kent, “Ben bunun çaresini 25 yıl önce buldum” diyerek, “shuttle servis ile bu problemi çözmüş oluruz” dedi.

“Ulaşım olmazsa turizm olmaz”

Kent, Türkiye’den Yunan Adalarına giden turist sayısının ülkeye gelenin 10 katı kadar fazla olduğuna dikkat çekerek, bunun sebebinin yine aşırı pahalı olan uçak biletleri olduğunu söyledi. Aziz Kent, Ulaşım olmazsa turizm olmaz” diye konuştu.

Kent, şöyle devam etti, “Burası bir Ada’dır. Ulaşım yolu hava yoludur. Ben bunun yolunu 25 yıl önce buldum, yapacak şirketi de buldum. Yapılacak yasayla uçaklar için ihaleye çıkılması gerekmektedir. Şart ne ise ortaya konulacak. Bize, devlete bu iş için para da ödenecek. Dünyada çalışmayan birçok hava yolu vardır”

“Güney’de gazino açılması bizi olumsuz etkiler”

Güney’de 5 tane gazino açılacağını belirten Kent, bunun bizi çok fazla etkileyeceğini belirtti. Kent, bu durumda olumsuz etkilenmemesi için gazinoculara ve üniversitelere çağrıda bulunduğunu, gazinoların ve üniversitelerin de shuttle servisi hayata geçirmesi gerektiğinin altını çizdi.

“Otellerdeki yatak kapasitesi yeterli değil”

Ülkemizdeki yatak kapasitesine de değinen Kent, otellerdeki kapasitenin yeterli olmadığını belirtti. Kent, yeni yatırım yapılacaksa 2 veya 3 yıldızlı otellere yönelik yatırım yapılması gerektiğini kaydetti. Kent, bu tarz işletmelerin halka faydası olacağını ifade ederek, ülkede 5 yıldızlı otellerin yeteri kadar olduğunu belirtti. Kent, küçük otellerin batma tehlikesinde olduklarını söyleyerek, agro - eko turizminin de önemli olduğunu kaydetti. Kent, “Küçük bir köyün içine 20 tane turistin girmesi bile o köyün ekonomisini değiştirir” diye konuştu.

Kent, yerli ürünün subvansiye yapılırmış gibi dışarıya gitmesi yerine otellere satılmasının da ekonomiye katkı sağlayacağını ifade ederek, otellere yerli ürün satılmasının zorlanması gerektiğini belirtti.

“Kimseyi eleştirmiyorum, ancak tecrübelerimden yararlanılsın”

Kent, hükümetin turizmin gelişmesi için ulaşım konusunu ivedi olarak çözmesi gerektiğini belirterek, “ben kimseyi eleştirmiyorum, ancak tecrübelerimden yararlanmalarını istiyorum ama uyan yok” dedi. Kent, ülkesine turizm konusunda yıllardır edindiği tecrübelerini katmak istediğini belirterek, hükümetin shuttle servisin hayata geçmesi konusunda çalışmalara başlaması gerektiğini söyledi.

Yeni Bakış Gazetesi