Aziz Kent(Con Aziz), Erdoğan'a çağrı yaptı

Kıbrıs Türk Otelciler Birliği’nin Genel Kurulu’nda Onursal Başkan Aziz Kent (Con Aziz) de bir konuşma yaptı. Kent, turizmle ilgili herkesin aynı düşünceleri taşıdığını belirterek “Ben 1969’da Rauf Raif Denktaş’a “Turizm yatırımı yapacağım” bana “bizi garson yardımcısı bile yapmazlar” demişti. Maraş’a paramızla bile giremezdik. Gençtim. Kolay olmadı hiçbir şey. Turizme inanıyoruz. Ama bu bilinçle olur. Biz turizmde sol kuşağımızı sağ elimizle tutmakta ısrarlıyız. Direk uçuş yok, olmayacak da. Rumlar bizle temiz havayı bile paylaşmayacak. Bunu bileceğiz” dedi. Kent, turizmde Shuttle servisler için adım atılması gerektiğini belirterek gerekirse dolmuş gibi çalıştırılacağını belirtti. Kent, 1956’da vuruldum, bunu kimse bilmez. İngiltere’ye gittim, milyoner olup geldim, burada ne varsa kaybettim, hazır aç da kalayım” diye konuştu. Kent, turizm için Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a da çağrı yaparak “Bu konuda Kıbrıs Türkünü yalnız bırakmayın” dedi.

14/01/2020 12:21