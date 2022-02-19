Aziz Sancar: Onurla taşıyorum

Nobel ödüllü bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar yakasından KKTC rozetini çıkartmıyor. DHA’ya verdiği bir röportajda neden KKTC rozetini taktığına açıklık getiren Sancar “Benim manevi kızım Kuzey Kıbrıslı” ifadelerini kullandı.

Aziz Sancar, şöyle konuştu "Benim manevi kızım Kuzey Kıbrıslı ve onun babası Erenköy gazisi. Biz burada oturup vatan, millet, Sakarya konuşuyoruz; ama tıbbiyede ve hukukta okurken işini gücünü bırakıp Erenköy'e gidip orada Kıbrıs Türkü’nü savunmak benim için çok önemli ve o bakımdan onu yapanlara onun çocuklarına büyük hayranlığım var. Bunu onurla taşıyorum" diye konuştu.

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19/02/2022 14:29