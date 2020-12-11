Aziz Sancar: Türkiye'de olsam aşı için kuyruğa girerdim

ads
11/12/2020

ads
Aziz Sancar: Türkiye'de olsam aşı için kuyruğa girerdim

Nobel ödüllü Türk bilim insanı Aziz Sancar, "Şimdi Türkiye'de olsaydım kuyruğa girer Sağlık Bakanlığımızın temin ettiği aşıyı yaptırırdım" dedi.

Corona virüs aşılarının güvenliğine yönelik tartışmalar devam ediyor.

Bir kesim üreticinin Çinli bir firma olduğu gerekçesiyle aşıya mesafeli yaklaşırken, diğer kesim ise "ölü virüs"ten yapıldığı gerekçesiyle kuşkunun yersiz olduğu görüşünde.

Konuyla ilgili bir açıklama da Nobel ödüllü Türk bilim insanı Aziz Sancar'dan geldi. Sancar,  "Şimdi Türkiye'de olsaydım kuyruğa girer Sağlık Bakanlığımızın temin ettiği aşıyı yaptırırdım" dedi.

Biyokimya ve Biyofizik bölümü öğretim görevlisi olan Prof. Sancar, 2015 yılında Nobel Kimya Ödülü'nü alan 3 bilim insanından biri olmuştu.

11/12/2020 13:42
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad

TAGS: Aziz Sancar, türkiye, aşı
MANŞETLER

HK TÜRKİYE

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.