Kürşat Özer: Aziz Şehitlerimizi Asla Unutmayacağız

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Mesarya Belediye Başkan Adayı Kürşat Özer, 21-25 Aralık Milli Mücadele ve Şehitler Haftası nedeniyle mesaj yayımladı.

Özer mesajında, “Geçmişi asla unutmayacağız, geçmişteki acılarımızdan ders çıkararak, ne özgürlüğümüz, ne bayrağımız ne de toprağımızdan asla vazgeçmeyeceğiz. Siz aziz şehitlerimizi unutmadık, asla unutmayacağız. Sonsuza kadar Kıbrıs Türk halkının yüreğinde yaşayacaksınız. Bu topraklarda başı dik ve onurlu bir toplum olarak yaşayabilmemiz için canını ortaya koyan aziz şehitlerimizi saygı, rahmet ve minnetle anıyorum” ifadelerine yer verdi.

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21/12/2022 11:27