Kürşat Özer: Aziz Şehitlerimizi Asla Unutmayacağız

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Mesarya Belediye Başkan Adayı Kürşat Özer, 21-25 Aralık Milli Mücadele ve Şehitler Haftası nedeniyle mesaj yayımladı.

ads ads ads ads
21/12/2022

ads
ads
Kürşat Özer: Aziz Şehitlerimizi Asla Unutmayacağız

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Mesarya Belediye Başkan Adayı Kürşat Özer, 21-25 Aralık Milli Mücadele ve Şehitler Haftası nedeniyle mesaj yayımladı.

Özer mesajında, “Geçmişi asla unutmayacağız, geçmişteki acılarımızdan ders çıkararak, ne özgürlüğümüz, ne bayrağımız ne de toprağımızdan asla vazgeçmeyeceğiz.  Siz aziz şehitlerimizi unutmadık, asla unutmayacağız. Sonsuza kadar Kıbrıs Türk halkının yüreğinde yaşayacaksınız. Bu topraklarda başı dik ve onurlu bir toplum olarak yaşayabilmemiz için canını ortaya koyan aziz şehitlerimizi saygı, rahmet ve minnetle anıyorum” ifadelerine yer verdi.

21/12/2022 11:27
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: Kürşat Özer
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.