Aziz Topaloğluları 5 yıl hapis yatacak

Sadrazamköy’de aralarında Demokrat Parti Genel Başkanı Serdar Denktaş’ın da evinin bulunduğu Rivera sitesindeki 4 villada meydana gelen seri hırsızlık olayıyla ilgili yargılanan Aziz Topaloğluları, 5 yıl hapse mahkum edildi.

Girne Ağır Ceza Mahkemesi’nde “Ev Açma”, “Sirkat”, “Kasti Hasar” ve “Mülke Tecavüz” suçlarından yargılanan sanık hakkındaki kararı Yargıç Mine Ozankaya okudu.

Ozankaya, sanığın yargılandığı suçların ciddi ve vahim suçlar olduğunu, toplumu tedirgin ettiğini belirtti. Aziz Topaloğluları’nın 16 Haziran - 5 Temmuz tarihleri arasında Sadrazamköy’de bulunan Rivera villaları olarak bilinen sitede, 4 villa tipi eve girip, ev eşyası, 5 şişe içki, TV, radyo-teyp çalar, küçük mutfak aletleri ve ütü gibi elektronik eşyaları sirkat ettiğini kaydeden Ozankaya, çaldıklarının bir kısmını ifade etti. Ev Açma”, “Sirkat”, “Kasti Hasar” ve “Mülke Tecavüz” suçlarının giderek yaygınlaştığını kaydeden Ozankaya, bu tür suçları işleyenlere caydırıcı cezalar verilmesi gerektiğini söyledi. Yargıç, sanığın benzeri suçlardan toplam 30 sabıkası olduğunu, defalarca hüküm giymesine rağmen ıslah olmadığını belirtti. Ozankaya, sanığın yargılandığı davalardan suçlu bulup 5 yıl hapse mahkum ettiklerini açıkladı.

25/10/2019 19:47