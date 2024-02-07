Aziz Tüfekçi’nin ölüm nedeni ''masif pulmoner embol''

Aniden rahatsızlanarak yaşamını yitiren Aziz Tüfekçi’nin otopsisinde, ölüm sebebinin “masif pulmoner emboli” olduğu tespit edildi.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, dün Arapköy’deki evinde aniden rahatsızlanan ve ambulans ile Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’ne götürüldüğü sırada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Aziz Tüfekçi’ye (E-56) otopsi yapıldı. Otopside, Tüfekçi’nin “masif pulmoner emboli” sonucu hayatını kaybettiği tespit edildi.