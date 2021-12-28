Aziz Yıldırım'dan Yargıtay kararı sonrası ilk açıklama! 'Şimdi hesap verme vakti'

Futbolda şike davasında İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin Aziz Yıldırım, Şekip Mosturoğlu, İlhan Ekşioğlu ve diğer yöneticiler hakkında verdiği beraat kararının sonucu dün açıklandı.

Yargıtay 5. Ceza Dairesi yargılanan Aziz Yıldırım ve diğer yöneticiler için verilen beraat kararını onadı.

Karara ilişkin Aziz Yıldırım açıklamalarda bulundu. Aziz Yıldırım, "Masumiyetimiz" Yargıtay'ın beraat kararlarını onaylamasıyla tescillenmiş oldu" dedi.

"HESAP VERME VAKTİ"

Yıldırım, "Şimdi Fenerbahçe'ye ve bizlere 10 yıldır bu acıları yaşatan tüm herkesin hesap verme vakti, sabırsızlıkla bekliyoruz" diye konuştu.

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28/12/2021 09:51