Azizoğlu “Hayata Dair” Kitabını Cumhurbaşkanı Tatar’a Takdim Etti

 Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, gazeteci Abdullah Azizoğlu’nu kabul etti.

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26/05/2021

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Azizoğlu “Hayata Dair” Kitabını Cumhurbaşkanı Tatar’a Takdim Etti

 Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, gazeteci Abdullah Azizoğlu’nu kabul etti.
Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Azizoğlu, “Hayata Dair” adıyla kitaplaştırdığı şiir kitabını Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a takdim etti.
Abdullah Azizoğlu’nu tebrik ederek çalışmalarında başarılar dileyen Cumhurbaşkanı Tatar, “Hayata Dair” isimli kitabı büyük bir memnuniyetle okuyacağını belirtti.
Azizoğlu için, “uzun yıllar gazeteci olarak hizmet veren önemli bir şahsiyet” diyen Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türk halkının milli mücadelesine de büyük destekleri olduğunu söyledi.
Abdullah Azizoğlu’nun tecrübelerinden yararlanılmasının önemine de değinen Cumhurbaşkanı Tatar, “Abdullah Azizoğlu’nun çeşitli dönemlerdeki tecrübe ve bilgisini, geçmişin izlerinin geleceğe taşınması fevkalade önemlidir” dedi.

26/05/2021 13:34
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TAGS: Azizoğlu, Hayata Dair, ersin tatar, kitap
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