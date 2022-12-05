Azizoğlu, TÜYAP’ta kitaplarını imzaladı

Azizoğlu, TÜYAP İstanbul Uluslararası Kitap Fuarı 2022’de kitaplarını imzaladı.

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05/12/2022

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Azizoğlu, TÜYAP’ta kitaplarını imzaladı

Gazeteci, yazar, şair Abdullah Azizoğlu, TÜYAP İstanbul Uluslararası Kitap Fuarı 2022’de kitaplarını imzaladı.

Azizoğlu, Tilki Kitap tarafından yayımlanan Şiirler ve Şiirlerle Kasaba Hikâyeleri adlı kitabıyla fuarda kitapseverlerle buluştu.

Azizoğlu, özellikle gençlerin fuara gösterdiği ilgiden duyduğu memnuniyeti ifade etti.

3 Aralık’ta başlayan fuar, 11 Aralık’a kadar devam edecek.

05/12/2022 13:43
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TAGS: Azizoğlu, TÜYAP İstanbul, Uluslararası, Kitap Fuarı, 2022, kitap,
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