Azizoğlu, TÜYAP’ta kitaplarını imzaladı
Azizoğlu, TÜYAP İstanbul Uluslararası Kitap Fuarı 2022’de kitaplarını imzaladı.
05/12/2022
Gazeteci, yazar, şair Abdullah Azizoğlu, TÜYAP İstanbul Uluslararası Kitap Fuarı 2022’de kitaplarını imzaladı.
Azizoğlu, Tilki Kitap tarafından yayımlanan Şiirler ve Şiirlerle Kasaba Hikâyeleri adlı kitabıyla fuarda kitapseverlerle buluştu.
Azizoğlu, özellikle gençlerin fuara gösterdiği ilgiden duyduğu memnuniyeti ifade etti.
3 Aralık’ta başlayan fuar, 11 Aralık’a kadar devam edecek.