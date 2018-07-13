Azra Akın, geçmişe götürdü!
Kainat güzeli Azra Akın'ın 17 yaşında çektirdiği bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. Akın'ın gençlik fotoğrafı takipçileri tarafından binlerce beğeni aldı.
13/07/2018
2002 Türkiye güzeli ve aynı zamanda 2002 Miss Universe Kainat Güzeli seçilen eski manken Azra Akın 17 yaşındaki halinin fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. Akın’ın yaptığı bu paylaşım kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.
EBRU GÜNDEŞ’E BENZETTİLER
Takipçileri gençlik halini Ebru Gündeş’e benzeterek, “Sen Allah’ın bir lütfusun” yorumunda bulundu.