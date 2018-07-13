Azra Akın, geçmişe götürdü!

2002 Türkiye güzeli ve aynı zamanda 2002 Miss Universe Kainat Güzeli seçilen eski manken Azra Akın 17 yaşındaki halinin fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. Akın’ın yaptığı bu paylaşım kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

EBRU GÜNDEŞ’E BENZETTİLER



Takipçileri gençlik halini Ebru Gündeş’e benzeterek, “Sen Allah’ın bir lütfusun” yorumunda bulundu.