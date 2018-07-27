Azra Akın'ın çocukluk fotoğrafı sosyal medyayı salladı

Ünlü model Azra Akın'ın sosyal medya hesabından paylaştığı 12 yaşına ait fotoğrafı, sosyal medya çok konuşuldu. Akın'ın takipçileri fotoğrafı beğeni yağmuruna tuttu.

Geçmişte Türkiye'yi uluslararası yarışmalarda başarıyla temsil eden ve kainat güzeli seçilen Azra Akın'ın sosyal medya hesabından paylaştığı 12 yaşına ait fotoğrafı takipçilerinden tam not aldı.

BEĞENİ YAĞMURUNA TUTTU

Kainat güzeli Azra Akın'ın takipçilerinin büyük bir çoğunluğu paylaşımı beğeni yağmuruna tuttu. Takipçileri, "Gerçekten çok güzelmişsiniz boşuna kainat güzeli seçilmemişsiniz." dedi.

"AZRA AKIN'A BENZEMİYOR"

Güzel modelin bazı takipçileri fotoğrafı Azra Akın'a benzetemediklerini söyleyerek, "Azra Akın ile hiç alakası yok" yorumunu yaptı. Bazı takipçileri ise "Keşke paylaşmasaydı, estetik yaptırdığı ortaya çıkacak" yorumunu yaptı.

"FOTOĞRAFIMI CANIM ANNEM ÇEKMİŞTİ"

Azra Akın'ın Instagram hesabı üzerinden paylaştığı fotoğrafa "Fotoğrafları canım annem çekmişti. #tbt #yaş12 #küçükazra" notunu düştü.