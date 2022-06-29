Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Eğitim Üst Kurulu tarafından organize edilen B Lisans Antrenörlük Kursu tamamlandı. Yaklaşık 15 gün boyunca teorik ve uygulamalı derslerin yapıldığı B Lisans Antrenörlük Kursu’nda TFF Antrenör Eğitmeni Hakan Yılmaz ve KTFF Antrenör Eğitmeni Mustafa Borataş tarafından kursiyerlere eğitimler verildi.

Ekmekçi: “Kursları ivedi bir şekilde gerçekleştiriyoruz”

KTFF Eğitim Üst Kurulu Başkanı Hüseyin Ekmekçi kurs ile ilgili yapmış olduğu açıklamada, kursun çok verimli geçtiğini ifade etti. Pandemi sebebiyle uzun süredir antrenör eğitimlerinin ve kursların yapılamadığını kaydeden Ekmekçi, mevcut dönem içerisinde kursları ivedi bir şekilde gerçekleştirdiklerini belirtti. Bu süreçte C Lisans Kursu’nu bitirdiklerini, B Lisans Kursu’nu da tamamladıklarını ve A Lisans Kursu’nun da şu an yapıldığını kaydeden Ekmekçi, akabinde Teknik Direktör Kursu’nun da açılacağını ifade etti. Ekmekçi, kursa katkı koyan eğitimciler Hakan Yılmaz, Mustafa Borataş ve ekibine teşekkür ederken, kurslarda başarılı olan antrenörlere ülke futboluna koyacakları katkı için teşekkür etti.

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29/06/2022 10:34