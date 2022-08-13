B Young’a yoğun ilgi!

2018 yılında çıkardığı “Jumanji” adlı parça ile önce Londra’da sonra da tüm dünyada radyo listelerini alt üst eden Kıbrıslı Türk sanatçı B Young, önceki akşam La Nouba’da unutulmaz bir geceye imza attı.

Londra’da RnB tarzında ilk 100 sanatçı arasında gösterilen ve son yıllardaki çıkışını devam ettiren B Young, ülkesinde ilk kez sahne aldı.

Yaklaşık bin kişinin ilgi gösterdiği gecede en sevilen parçalarını hayranları için seslendiren B Young, sevenleri ile fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi.

B Young’ın performansı öncesinde ve sonasında DJ CTH ve Janb de kabin başına geçerek, geceye renk kattılar.

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13/08/2022 19:24