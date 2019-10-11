Güney Kore Japonya'daki taç giyme törenine katılmayacak

Yonhap ajansının haberine göre, Güney Kore Devlet Başkanlığı Sarayından bir yetkili, Moon'un, eski İmparator Akihito'un tahtı bırakmasının ardından 1 Mayıs'ta tahta geçen Naruhito'nun taç giyeceği törene iki ülke arasındaki ticari gerginlik sebebiyle iştirak etmeyi planlamadığını belirtti. Seul yönetiminin, törende Güney Kore'yi kimin temsil edeceği yönünde Tokyo'yu resmi olarak bilgilendirip bilgilendirmediği netlik kazanmazken, Güney Kore Başbakanı Lee Nak-yon'un adı törene katılması muhtemel isimler arasında geçiyor. Naruhito'nun resmi taç giyme töreni Japonya'nın başkenti Tokyo'da 22 Ekim'de yapılacak. Japon medyası, Japonya Başbakanı Abe Şinzo'nun tören için Tokyo'yu ziyaret edecek 50 civarındaki yabancı yetkiliyle bir araya gelmesinin planlandığını aktardı. Eski İmparator Akihito, 30 Nisan'da İmparatorluk Sarayı'nda düzenlenen devlet töreninde yaptığı konuşmada tahtı bıraktığını açıklamış ve ülkede 200 yıl sonra tahttan çekilen ilk hükümdar olmuştu. Akihito'nun oğlu Veliaht Prens Naruhito, 1 Mayıs'ta İmparatorluk Sarayı'nda yapılan törenle tahta çıkmıştı. Seul ve Tokyo yönetimleri, birbirlerini bazı stratejik maddeleri Kuzey Kore'ye yasa dışı şekilde ulaştırmakla itham etmişti.

11/10/2019 16:46