Türk-Sen Genel Başkan vekilliklerine Raif Koçak ile Kamil Özinal seçildi

Türk-Sen Genel Başkan Vekilliklerine AS-SEN Başkanı Raif Koçak ve EL-SEN Temsilcisi Kamil Özinal seçildi.Türk Sen Genel Başkanı Aslan Bıçaklı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, TÜRK-SEN Yönetim Kurulu yeni dönemin ilk toplantısını dün gerçekleştirerek görev dağılımı yaptı.

Toplantıda ayrıca çalışma hayatı ile ilgili konular ve Türk-Sen’in üyesi olduğu Avrupa İşçi Üyesi Sendikaları ITUC’la olan ilişkiler de değerlendirildi.

