DİSİ ve EDEK AP milletvekillerinden Sassoli için protesto mektubu

Fileleftheros gazetesi, DİSİ ve EDEK Avrupa Parlamentosu üyeleri Leftheris Hristoforu, Lukas Furlas, ve Dimitris Papadakis, Avrupa Parlamentosu Başkanı David Maria Sassoli’ye bir mektup göndererek Sassoli’nin, TC Dışişleri Bakanı Mavlüt Çavuşoğlu ile görüşme kararından dolayı duydukları hoşnutsuzluğu dile getirdiklerini yazdı.

Habere göre DİSİ AP üyeleri mektupta ayrıca Sassoli’ye, 28 AB üyesi ülkenin, 15 Temmuz tarihli kararına atıfta bulunarak siyasi yaptırımları anımsatırken, 13 Kasım’daki mini Avrupa Parlamentosu genel kurulunda yer alan görüşmede, Türkiye’ye karşı olan ortamın oldukça olumsuz olduğunu, tüm siyasi grupların Türkiye’nin “faaliyetlerini” kınadığını ancak AP Başkanı Sassoli’nin TC Dışişleri Bakanı ile görüşmeyi tercih ettiğini ifade etti.

EDEK AP üyesi Dimitris Papadakis ise mektubunda Sassoli’nin, Çavuşoğlu ile görüşme kararını “yanlış” olarak nitelendirirken Sassoli’nin Çavuşoğlu ile görüşmekten kaçınması ve Avrupa Parlamentosu’ndaki siyasi grupların duruşuna paralel hareket etmesi gerektiğine de vurgu yaptı.

Gazete haberinde ayrıca Rum AP üyelerinin, Sassoli’ye gönderdikleri mektupların fotoğraflarına da yer verdi.

27/11/2019 13:06