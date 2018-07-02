Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz net konuştu: UEFA kapısına kilit vursun o zaman

UEFA ile Finansal Fair Play (FFP) konusunda 4 yıllık anlaşma sağlayan Galatasaray, dosyasının yeniden inceleneceği haberi ile sarsılmıştı. UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulu (CFCB) Başkanı Jose Rodrigues, Galatasaray ile yapılan anlaşma dosyasını, bir kez daha gözden geçirilmesi için UEFA Araştırma Komisyonu'na göndermişti. Konu ile ilgili Habertürk’e konuşan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, yeniden yapılacak incelemede ters bir karar çıkması durumunda, bunun UEFA’nın intiharı anlamına geleceğini belirtti.

Yeniden yapılacak olan incelemede farklı bir karar beklemediklerinin altını çizen Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz “Olumsuz bir duruma yüzde bir bile ihtimal vermiyorum. Aksi bir kararda UEFA ayağına değil, beynine kurşun sıkıyor demektir. Galatasaray'a 12 Haziran'da Şampiyonlar Ligi katılım belgesi vereceksin, sözleşme imzalayacaksın, sonra kararını değiştireceksin. Bu UEFA'nın intiharı demektir. İlk kararından dönerse artık UEFA'ya kimse inanmaz, güveni kalmaz. UEFA kapısına kilit vursun o zaman” dedi.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, UEFA ile yapılan görüşmeleri tüm detaylarıyla anlatırken şöyle devam etti:

“İlk toplantımızda en yetkili isimler bize ‘Kesin ceza alacaksınız' dediler. Sonrasında ise sunduğumuz dosyalarla gerçekleri gördüler. Biz 5 ayda 550 milyon lira ödeme yapmışız. Bunu UEFA'ya kanıtladık. 8-10 defa görüştük. Denetleme üstüne denetleme yaptılar. Her ay denetliyorlar, 6 ayda bir de raporluyorlar. Bize verilen cezanın nedeni de 5 milyon Euro zarar etmemiz gerekirken tam 147 milyon Euro zarar etmiş olmamız. Yeniden incelemeye alınmasının nedeni olsa olsa maddi bir hatadır. Aksi duruma yüzde bir ihtimal vermiyorum. O da benim hatam değil. Görülmekte olan bir dava da değil. Orası da Yargıtay değil. Biz borsaya kote bir şirketiz. Sen UEFA da olsan Galatasaray ile böyle oyun oynayamazsın. Ağır tazminat davaları açarız.”