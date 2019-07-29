B1 Vitamini (Tiamin) Faydaları ve Kaynakları. B1 Vitamin Eksikliği Belirtileri

B1 Vitamini, B vitamini kompleksine ait insan için hayati önemi olan bir besin maddesidir. Sağlıklı bir sinir sistemi ve vücudun kardiyovasküler fonksiyonlarının iyileştirilmesinde önemli bir rol oynar.

B1 Vitamini, B kompleks ailesindeki suda çözünen sekiz vitaminden biridir. Karbonhidratların glikoza dönüşmesine yardımcı olur, bu da çeşitli vücut fonksiyonlarınınyerine getirmek için enerji üretmek için kullanılır. B1 Vitamini ayrıca yağların ve proteinin parçalanması için de gereklidir.

Bu sağlık yararlarına ek olarak, sindirim sisteminin duvarları boyunca kas dokusunu korur ve sinir sistemi, cilt, saç, gözler, ağız ve karaciğer sağlığını destekler. (1)Ayrıca vücudun strese dayanma kabiliyetini arttırır ve genellikle “stres önleyici” vitamin olarak adlandırılır.

Önemli B1 Vitamini Kaynakları

Aşağıdaki gıdaları beslenmenize ekleyerek, sağlıklı bir B1 vitamini düzeyi sağlayabilirsiniz. Fakat gıdaları fazla pişirme ve uzun süreli soğutma, gıda içerisinde ki tiamini tahrip edebilir.

B1 Vitamini Kaynakları

Maya

hayvan karaciğeri

Domuz eti

tam tahıllı tahıllar

çavdar

buğday tohumu

barbunya fasulyesi

kuşkonmaz

patates

mantar

marul

ıspanak

ton balığı

yeşil bezelye

ayçiçeği tohumu

domates

Brüksel lahanası

patlıcan

B1 Vitamini Eksikliği Belirtileri

B1 vitamini eksikliğinin erken belirtileri arasında uyuşukluk, sinirlilik, hafıza kaybı, uyku, iştahsızlık, kilo kaybı, hazımsızlık, kabızlık ve baldır kas hassasiyeti sayılabilir.

Eğer tedavi edilmezse, bu ilk semptomlar “beriberi” olarak bilinen ciddi bir tiamin eksikliği hastalığına yol açabilir.

Bu durum sinir, kalp ve beyin anormallikleri ile karakterizedir, ancak semptomlar kişiden kişiye değişir ve çeşitli faktörlere bağlı olabilir.

B1 Vitamini’nin (Tiamin) Neden Olduğu Sağlık Sorunları

Kuru Beriberi

Islak Beriberi

Beyin Anomalileri

İnfantil Beriberi

Kuru Beriberi

Kuru beriberi, sinir ve kas anormalliklerini, ayak parmaklarında uyuşukluk hissi, gece ayaklarda yanma hissi, bacak kramplarını ve kas atrofisini içerir.

Islak Beriberi

Yaygın semptomlar anormal derecede hızlı kalp atışı, bacaklarda sıvı tutulumu, pulmoner ödem ve hipotansiyonu içerir, bu da şok ve hatta ölüme neden olabilir.

Beyin Anomalileri

Fazla alkol tüketen insanlarda, tiamin eksikliği, Wernicke-Korsakoff sendromu gibi beyin anormallikleri ile sonuçlanabilir. Yaygın semptomlarından bazıları; huzursuzluk, istemsiz göz hareketleri, yürüme zorluğu ve diğer zayıflatıcı semptomlar arasında ise gözlerin kısmi felci vardır.

Belirtiler görmezden gelinirse, hastalığın ilerlemesi ölümcül olabilir. Korsakoff’un psikozunun ortak semptomları arasında hafıza kaybı, tutarsızlık ve konfakülasyon bulunur.

İnfantil Beriberi

Yeni doğum yapmış ve emziren kadınlarda tiamin eksikliği sık görülür. Kalp yetmezliği, refleks kaybı ve afoni (ses yitimi) yaygın belirtilerden bazılarıdır, bu nedenle hamileyseniz yeterli B1 vitamini seviyesine sahip olduğunuzdan emin olun.

B1 Vitamini Sağlık Faydaları

Tiamin birçok önemli fonksiyona yardımcı olan, vücuttaki yaşamsal besinlerden biridir.

B1 Vitamini (Tiamin) Faydaları

Enerji Üretimini Destekler

Sinirleri Korur

Kalp Hastalıklarını Önler

Kataraktları Önler

Yaşlanma Karşıtıdır

Sindirim Sistemini Destekler

Alzheimer Hastalığını Önler

Belleği Geliştirir

RBC (Eritrosit) Üretimini Uyarır

Alkol Tüketimine Bağlı Oluşan Etkileri Azaltır

İştahı Artırır

Tiamin Enerji Üretimini Destekler

Şeker, B1 vitamininin varlığına bağlı olarak kullanılabilir bir enerji şekli oluşturması için oksitlendiği, vücudumuzdaki ana enerji kaynağıdır. Şekerin oksidasyonuna yardımcı olan piruvat dehidrojenaz sistemi adı verilen karmaşık bir enzim sisteminin bir parçasıdır.

Vücuttaki çeşitli işlevler için enerji açığa çıkaran bu enzim sisteminin çalışması için de gereklidir.

Tiamin Sinirleri Korur

B1 Vitamini sinirlerin etrafındaki miyelin kılıflarının düzgün gelişimine yardımcı olur. Bu vitaminin eksikliği, bu kaplamaların dejenerasyonuna neden olabilir ve bu da sinir hasarı ve ölüme neden olabilir.

Tiamin Kalp Hastalıklarını Önler

Bu vitamin, sinirler ve kaslar arasındaki mesajları iletmek ve uygun kardiyak fonksiyon sağlamak için kullanılan nörotransmitter asetilkolinin üretimine yardımcı olur.

B1 vitamini eksikliği, bu nedenle düzensiz kalp fonksiyonlarına neden olabilir. Yedi gün boyunca intravenöz B1 vitamini verildiğinde, konjestif kalp yetmezliği çeken insanlar ekokardiyogramlarında önemli gelişmeler gösterdiler ve bu da kalp hastalıklarını önleyebileceğini kanıtladı.

Tiamin Kataraktları Önler

Diğer temel besinlerle birlikte kullanıldığında, B1 vitamini katarakt oluşumunu geciktirebilir veya önleyebilir.

Tiamin Yaşlanma Karşıtıdır

B1 Vitamini, vücudunuzu kırışıklıklar, yaşlılık lekeleri ve organları düzenli olarak etkileyen diğer yaşa bağlı durumlar gibi yaşlanma belirtilerine karşı korumaya yardımcı olan güçlü bir antioksidan olarak çalışır.

Tiamin Sindirim Sistemini Destekler

Bu vitamin aynı zamanda, gıda parçacıklarının tamamen sindirilmesi için gerekli olan hidroklorik asit salgılanmasına yardımcı olur.

Tiamin Alzheimer Hastalığını Önler

B1 Vitamini’nin Alzheimer hastalığının ilerleyişini yavaşlattığı bilinmektedir.

Gary E. Gibson ve arkadaşlarına göre, bilişsel problemler ve beyin glikoz metabolizmasında bir azalma olduğu için tiamin eksikliği ile Alzheimer’ın arasında birçok benzerlik olduğunu söylemektedir. (2)

Günde 100 mg B1 vitamini takviyesi alan Alzheimer hastaları durumlarında düzelmelerin olduğunu belirtmektedir. Bunun gerçekleştiği mekanizma hakkında daha fazla şey öğrenmek için halen devam etmekte olan plasebo kontrollü araştırmalar bulunmaktadır.Tiamin Belleği Geliştirir

B1 Vitamini hafıza ve konsantrasyon gücünü artırabilir. Aynı zamanda multipl skleroz ve Bell’in felci gibi birçok sinir hastalığının tedavisinde de kullanılır. Sinir sistemi üzerindeki olumlu etkisi ve sağlıklı bir zihinsel tutum için “moral vitamini” olarak da bilinir.

Tiamin RBC (Eritrosit) Üretimini Uyarır

B1 Vitamini, insanları sağlıklı, aktif ve enerjili tutan kırmızı kan hücrelerinin (RBC’ler) üretiminde önemli bir rol oynar.

Tiamin Alkol Tüketimine Bağlı Oluşan Etkileri Azaltır

B1 Vitamini, siroz, enfeksiyon, hipertiroidizm ve alkolizmin diğer etkilerinden kaynaklanan eksiklikleri giderebilir.

Tiamin İştahı Artırır

Bu vitamin iştahı ve zihinsel uyanıklığı önemli ölçüde artırabilir.

Kaynak:B1 Vitamini (Tiamin) Faydaları ve Kaynakları. B1 Vitamin Eksikliği Belirtileri