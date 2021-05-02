B12 eksikliği sizi hasta edebilir

Pandeminin devam ettiği bugünlerde güçlü bir bağışıklık için vitamin ve minerallerin dengeli bir şekilde alınması şart.

Özellikle hayati öneme sahip olan B12 vitamininin sağlığımızın güvencesi olduğunu belirten İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Osman Erk, bu konuda bilinmesi gerekenleri şöyle anlattı:

ŞEKERİNİZ VARSA DİKKAT!

Hayvansal ürünlerde olup, bitkisel ürünlerde bulunmayan neredeyse tek besin unsuru B12 vitaminidir. Hiç hayvansal ürün tüketmeyen veganlarda (katı vejetaryen) eksikliği sıktır. Vejetaryen beslenenlerde süt, yoğurt, yumurta tükettikleri için B12 eksikliği görülmez. Bunların dışında genel olarak günümüz beslenme tarzı da B12 vitamini yönünden zayıf besinlerden oluşur. Kanser-ülser gibi mide hastalıkları ve ilaçları bu vitaminin emilimini engelleyerek B12 eksikliğine neden olur. Yine şeker hastalığı tedavisinde ve insülin direnci olan obezlerde kullanılan metformin gibi ilaçlar B12 vitamini eksikliğine yol açar. Alkol tüketimi de B12 eksikliği nedenleri arasındadır.

HAZIR GIDALARDAN UZAK DURUN

Tarım ilaçlarının aşırı kullanılması, toprakların yoğun olarak yapay gübrelere maruz bırakılması, toprakların dinlendirilmemesi gibi modern tarım uygulamaları topraklarda yaşayan ve B12 vitamini sentez eden birçok bakteri türünün ortadan kalkmasına veya azalmasına yol açmıştır. Modern tarım uygulamaları dışında içine pek çok katkı maddesi eklenmiş, ambalajlı gıdalarda birçok vitamin ve mineralin yanı sıra B12 vitamini son derece azdır. Doğal, işlenmemiş ve bütün bitkisel besinler en değerli vitamin kaynaklarıdır.

TAVSİYE İLE KULLANMAYIN

B12 eksikliği basit bir kan tahliliyle anlaşılabilir. Tedavisi hap veya enjeksiyon (kas içi) şeklindedir. B12 vitamini ilaçları gereksiz yere kullanılan, kullanımı suiistimal edilen ilaçlardandır. “Beyni güçlendiriyor”, “bunamaya iyi geliyor”, “felçleri önlüyor” denilerek gereksiz yere kullanılan B12 ilaçlarından uzak durmak gerekir. Bu durum gereksiz ve sakıncalıdır.

İŞTE BELİRTİLERİ

B12 eksikliğinde ortaya çıkan en önemli belirtiler şunlardır: Anemi (kansızlık), glossit (dil yangısı), yorgunluk, unutkanlık, konsantrasyon bozukluğu, entelektüel kapasitede azalma, uykusuzluk, baş dönmesi, denge bozukluğu, el ve ayaklarda uyuşma-karıncalanma, iştahsızlık, demans, Alzheimer, koroner kalp hastalığı belirtileri (göğüs ağrısı, nefes darlığı), insülin direnci, obezite ve limon sarısına çalan solukluk.

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02/05/2021 13:46