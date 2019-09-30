HABER KIBRIS

ad

Yeni Zelanda'da eğitim uçağı düştü: 2 ölü

Yeni Zelanda’nın Kuzey Adası'ndaki Tararua Ranges bölgesinde eğitim uçuşu sırasında düşen küçük uçaktaki pilot ve öğrencinin hayatını kaybettiği bildirildi.

ads
30/09/2019

ads
Yeni Zelanda'da eğitim uçağı düştü: 2 ölü

Radyo Yeni Zelanda'nın haberine göre, dün akşam saatlerinde Paraparaumu kasabasındaki havalimanına inmesi beklenen ancak radardan kaybolduğu açıklanan Tecnam tipi eğitim uçağının enkazına sabah saatlerinde ulaşıldı.

 

Helikopterlerle havadan yapılan arama kurtarma çalışmaları neticesinde Tararua Ranges bölgesindeki ormanlık alana düştüğü belirlenen uçakta bulunan pilot ve öğrencisinin hayatını kaybettiği belirtildi.

 

Arama Kurtarma Görev Koordinatörü Keith Allen, kazanın kötü hava şartlarından kaynakladığını tahmin ettiklerini söyledi.

 

Polis, düşen uçakla ilgili soruşturmanın Yeni Zelanda Sivil Havacılık Otoritesi tarafından yürütüleceğini açıkladı.

30/09/2019 08:33

Bu habere tepkiniz:
TAGS: Yeni, HABER, KIBRIS, Zelanda’da, eğitim, uçağı, düştü, 2, ölü
MANŞETLER

HK DÜNYA

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.